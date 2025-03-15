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Posted 15 марта, 07:57

Published 15 марта, 07:57

Modified 15 марта, 07:59

Updated 15 марта, 07:59

Изъяли 3,9 кг: дядя с племянником из Режа готовили и продавали мефедрон

Изъяли 3,9 кг: дядя с племянником из Режа готовили и продавали мефедрон

15 марта 2025, 07:57
Фото: Свердловский областной суд.
В Екатеринбурге состоялось заседание по уголовному делу в отношении дяди и племянника. Они обвиняются в изготовлении и распространении мефедрона.

По версии следствия, обвиняемые изготовляли наркотики в частном доме своего родственника. Когда их задерживали, то в помещении было найдено около четырех килограммов наркотиков, а также более шести килограммов веществ для изготовления.

61-летний дядя заявил, что занимался только перевозкой и закладками. 29-летний племянник признал вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, в конце 2024 года в Екатеринбурге две несовершеннолетние школьницы попались на закладках с мефедроном. Обе они воспитываются в неблагополучных семьях и проживают в Среднеуральске. В столице Урала девушек поймали на Уралмаше.

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