Изъяли 3,9 кг: дядя с племянником из Режа готовили и продавали мефедрон

Posted 15 марта, 07:57
Published 15 марта, 07:57
Modified 15 марта, 07:59
Updated 15 марта, 07:59
По версии следствия, обвиняемые изготовляли наркотики в частном доме своего родственника. Когда их задерживали, то в помещении было найдено около четырех килограммов наркотиков, а также более шести килограммов веществ для изготовления.
61-летний дядя заявил, что занимался только перевозкой и закладками. 29-летний племянник признал вину и раскаялся в содеянном.
Напомним, в конце 2024 года в Екатеринбурге две несовершеннолетние школьницы попались на закладках с мефедроном. Обе они воспитываются в неблагополучных семьях и проживают в Среднеуральске. В столице Урала девушек поймали на Уралмаше.