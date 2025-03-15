Многодетный отец из Екатеринбурга провел несколько месяцев в изоляторе с мигрантами

По словам супруги, муж живет в России с 2004 года и у него есть все необходимые документы. Однако супруг на месяц просрочил регистрацию, потому что попал в дорожную аварию. В ноябре его остановили сотрудники полиции и задержали. По решению суда Эдуарда Суханова должны были депортировать из России.