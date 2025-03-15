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Posted 15 марта, 11:17

Published 15 марта, 11:17

Modified 15 марта, 11:19

Updated 15 марта, 11:19

Многодетный отец из Екатеринбурга провел несколько месяцев в изоляторе с мигрантами

Многодетный отец из Екатеринбурга провел несколько месяцев в изоляторе с мигрантами

15 марта 2025, 11:17
Фото: 1MI.
Многодетного отца Эдуарда Суханова, гражданина Казахстана, отказались депортировать из России и выпустили из спецприемника в Екатеринбурге. Там он находился с ноября 2024 года.

По словам супруги, муж живет в России с 2004 года и у него есть все необходимые документы. Однако супруг на месяц просрочил регистрацию, потому что попал в дорожную аварию. В ноябре его остановили сотрудники полиции и задержали. По решению суда Эдуарда Суханова должны были депортировать из России.

Семья обратилась за помощью к омбудсмену Татьяне Мерзляковой и постановление о депортации Суханова было аннулировано. Супруга Эдуарда Ольга должна на днях родить дочку. Это будет пятый ребенок в семье. Самому нарушителю теперь необходимо заплатить 40 тысяч штрафа, пишет Ура.ру.

Напомним, в конце 2024 года из России выдворили иностранного студента, которого отчислили из вуза в Екатеринбурге.

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