Мужчина погиб при пожаре в доме на Руднике в Нижнем Тагиле

Posted 15 марта, 06:18
Published 15 марта, 06:18
Modified 15 марта, 06:20
Updated 15 марта, 06:20
Сообщение о возгорании на улице Партизанской, 26 поступило на пульт диспетчера около 17.30. Спасателям удалось справиться с огнем, который охватил 150 квадратных метров, в течение двух часов. При разборе конструкций было обнаружено бездыханное тело мужчины 1981 года рождения.
Сейчас следователи проводят проверку. Предварительно, криминальной составляющей нет. Причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация печки.