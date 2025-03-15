Мужчина погиб при пожаре в доме на Руднике в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании на улице Партизанской, 26 поступило на пульт диспетчера около 17.30. Спасателям удалось справиться с огнем, который охватил 150 квадратных метров, в течение двух часов. При разборе конструкций было обнаружено бездыханное тело мужчины 1981 года рождения.