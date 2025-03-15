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Posted 15 марта, 06:18

Published 15 марта, 06:18

Modified 15 марта, 06:20

Updated 15 марта, 06:20

Мужчина погиб при пожаре в доме на Руднике в Нижнем Тагиле

Мужчина погиб при пожаре в доме на Руднике в Нижнем Тагиле

15 марта 2025, 06:18
Фото: Отдел надзорной деятельности.
Вечером 14 марта 2025 года в Нижнем Тагиле сгорел частный дом на улице Партизанской. Пожарные на месте обнаружили погибшего мужчину.

Сообщение о возгорании на улице Партизанской, 26 поступило на пульт диспетчера около 17.30. Спасателям удалось справиться с огнем, который охватил 150 квадратных метров, в течение двух часов. При разборе конструкций было обнаружено бездыханное тело мужчины 1981 года рождения.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Сейчас следователи проводят проверку. Предварительно, криминальной составляющей нет. Причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация печки.

Напомним, 5 марта в Нижнем Тагиле сгорел частный дом на улице Береговой.

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