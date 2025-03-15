На 6 рублей за месяц подорожал картофель в Свердловской области

Сезонное повышение цен наблюдается и на остальные овощи. Например, за неделю с 3 по 10 марта капуста в магазинах поднялась в цене до 57,34 рубля (+3,24%), свекла — до 49,27 рубля (+6,57%), морковь — до 49,61 рубля (+2,72%), выяснила редакция TagilCity.ru.