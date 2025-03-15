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Posted 15 марта, 12:50

Published 15 марта, 12:50

Modified 15 марта, 12:52

Updated 15 марта, 12:52

На 6 рублей за месяц подорожал картофель в Свердловской области

На 6 рублей за месяц подорожал картофель в Свердловской области

15 марта 2025, 12:50
Фото: Изображение Midjourney.
С 10 февраля по 10 марта 2025 года цена на килограмм картофеля в Свердловской области поднялась с 55,77 рубля до 62,09 рубля. Подорожание составило более 11%.

Сезонное повышение цен наблюдается и на остальные овощи. Например, за неделю с 3 по 10 марта капуста в магазинах поднялась в цене до 57,34 рубля (+3,24%), свекла — до 49,27 рубля (+6,57%), морковь — до 49,61 рубля (+2,72%), выяснила редакция TagilCity.ru.

Подорожал в регионе пшеничный и ржаной хлеб, до 109,03 рубля за килограмм (+0,52%). Стоимость литра молока достигла 92,22 рубля (+0,28%), муки — 52,33 рубля (+0,45%). За вермишель покупателям приходилось платить 125,86 рубля (+1,68%), рис обходился в среднем в 161,3 рубля (+1,28%).

Напомним, что в Свердловской области статисты еженедельно фиксируют повышение цены на бензин.

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