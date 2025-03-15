Первокласснику оторвало фалангу пальца в школьном туалете в Верхотурье

Posted 15 марта, 05:54
Published 15 марта, 05:54
Modified 15 марта, 05:56
Updated 15 марта, 05:56
Инцидент произошел осенью 2024 года в школе №46. Ребенок был на продленке и играл с другими ребятами. Пострадавший лег на пол у входа в уборную.
В этот момент туда заходил другой школьник. Он защемил мальчику дверью палец на левой руке. Из-за этого произошла ампутация ногтевой фаланги.
В результате классный руководитель получила дисциплинарно взыскание. А школа должна выплатить семье потерпевшего 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.