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Posted 15 марта, 05:54

Published 15 марта, 05:54

Modified 15 марта, 05:56

Updated 15 марта, 05:56

Первокласснику оторвало фалангу пальца в школьном туалете в Верхотурье

Первокласснику оторвало фалангу пальца в школьном туалете в Верхотурье

15 марта 2025, 05:54
Фото: 1MI.
150 тысяч по решению суда лучит семья первоклассника, который во время игры лишился фаланги пальца в школьном туалете в Верхотурье.

Инцидент произошел осенью 2024 года в школе №46. Ребенок был на продленке и играл с другими ребятами. Пострадавший лег на пол у входа в уборную.

В этот момент туда заходил другой школьник. Он защемил мальчику дверью палец на левой руке. Из-за этого произошла ампутация ногтевой фаланги.

В результате классный руководитель получила дисциплинарно взыскание. А школа должна выплатить семье потерпевшего 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в Среднеуральске старшеклассник получил увечья во время драки в школьном туалете.

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