Прощайте, комочки: простой способ приготовить манную кашу без противных сгустков

Если вы хотите добиться еще более гладкой консистенции, используйте мелкое зерновое сито. Просто всыпьте манку в сито и, аккуратно потряхивая, высыпьте её в кипящее молоко. При этом важно продолжать помешивать массу, чтобы крупа не успела образовать комки. Этот метод особенно удобен для тех, кто ценит безупречный результат.