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Posted 15 марта, 08:30

Published 15 марта, 08:30

Modified 15 марта, 08:30

Updated 15 марта, 08:30

Каша без комочков? Вполне реально!

Прощайте, комочки: простой способ приготовить манную кашу без противных сгустков

15 марта 2025, 08:30
Фото: Изображение от stockking на Freepik. Каша без комочков? Вполне реально!

Шеф-повар Спиваков рассказал, как сварить манную кашу без комочков

Рубрика
Еда и напитки
Манная каша знакома каждому с детства, но не все умеют готовить её идеально. Шеф-повар Святослав Спиваков поделился простым и эффективным лайфхаком, который поможет вам сварить манку без единого комочка.

Манная каша — классика домашней кухни, но ее приготовление часто вызывает трудности. Главная проблема — комочки, которые портят текстуру и внешний вид блюда. Однако есть простой способ избежать этой неприятности. Шеф-повар Святослав Спиваков раскрыл секрет, который сделает процесс приготовления манной каши легким и приятным.

Самый важный момент — правильное добавление крупы в молоко. По словам специалиста, манку нужно засыпать медленно, постоянно помешивая содержимое кастрюли. Это позволит крупинкам равномерно распределиться и полностью раствориться в жидкости.

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Если вы хотите добиться еще более гладкой консистенции, используйте мелкое зерновое сито. Просто всыпьте манку в сито и, аккуратно потряхивая, высыпьте её в кипящее молоко. При этом важно продолжать помешивать массу, чтобы крупа не успела образовать комки. Этот метод особенно удобен для тех, кто ценит безупречный результат.

Еще один проверенный способ — предварительно растворить манную крупу в холодном молоке. Небольшое количество жидкости поможет крупинкам набухнуть до того, как они попадут в основной объем. После этого смесь можно влить в кастрюлю с горячим молоком и довести до готовности. Такой подход также гарантирует отсутствие комочков.

Важно помнить, что манная крупа быстро густеет. Поэтому начинайте помешивать сразу после добавления крупы и не отвлекайтесь на протяжении всего процесса, посоветовал Святослав Спиваков — так крупинки не слипнутся и не соберутся в комок.

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#Дарья Бобровицкая#Молоко#Приготовление#Крупа#Еда и напитки#Шеф-повар#Манная каша#Лайфхак#Россия#КЦ
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