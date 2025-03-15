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Posted 15 марта, 11:17

Published 15 марта, 11:17

Modified 15 марта, 11:19

Updated 15 марта, 11:19

Семейная пара из Свердловской области снялась в популярном телешоу

Семейная пара из Свердловской области снялась в популярном телешоу

15 марта 2025, 11:17
Фото: Изображение Midjourney.
Семья из Краснотурьинска снялась в шоу «Статус: неравный брак». 14 марта на телеканале «Ю» вышел выпуск с участием свердловчан.

Несмотря на то, что у мужа и жены 20 лет разницы в возрасте, они утверждают, что это нисколько не мешает семейному счастью, у них родился сын. Супругу 40 лет, а его жене — 20.

Когда Ксении было 17 лет, то она жила в общежитии. Там она и познакомилась с будущим мужем Максимом. Он работал в службе безопасности.

Однако мать девушки не одобрила ее выбор и не хотела, чтобы дочь встречалась с избранником, рожала ребенка и прерывала учебу.

Пара обратилась за помощью к психологу, чтобы наладить отношения между собой, которые не складывались. Свердловчанка вернулась учиться, а муж начал заниматься домашними обязанностями.

Напомним, стриптизер из Екатеринбурга Олегас снялся в шоу «Давай поженимся», но получил отказ от потенциальной невесты.

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