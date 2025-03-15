Семейная пара из Свердловской области снялась в популярном телешоу

Posted 15 марта, 11:17
Published 15 марта, 11:17
Modified 15 марта, 11:19
Updated 15 марта, 11:19
Несмотря на то, что у мужа и жены 20 лет разницы в возрасте, они утверждают, что это нисколько не мешает семейному счастью, у них родился сын. Супругу 40 лет, а его жене — 20.
Когда Ксении было 17 лет, то она жила в общежитии. Там она и познакомилась с будущим мужем Максимом. Он работал в службе безопасности.
Однако мать девушки не одобрила ее выбор и не хотела, чтобы дочь встречалась с избранником, рожала ребенка и прерывала учебу.
Пара обратилась за помощью к психологу, чтобы наладить отношения между собой, которые не складывались. Свердловчанка вернулась учиться, а муж начал заниматься домашними обязанностями.
Напомним, стриптизер из Екатеринбурга Олегас снялся в шоу «Давай поженимся», но получил отказ от потенциальной невесты.