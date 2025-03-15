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Posted 15 марта, 06:15

Published 15 марта, 06:15

Modified 15 марта, 06:15

Updated 15 марта, 06:15

Жарить яичницу на сковороде с закрытой крышкой — плохая идея

Шеф-повар разбил стереотип: почему жарить яйца на подсолнечном масле — большая ошибка

15 марта 2025, 06:15
Фото: 1MI. Жарить яичницу на сковороде с закрытой крышкой — плохая идея
Рубрика
Еда и напитки
Яичница — одно из самых простых блюд, но даже в ней есть свои тонкости. Шеф-повар Николай Сарычев раскрыл секреты, которые помогут вам готовить яичницу так, чтобы она радовала глаз и деликатно таяла во рту.

Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить яичницу? Однако это блюдо скрывает множество секретов, о которых знают только истинные мастера кухни. Шеф-повар Николай Сарычев поделился своими наблюдениями, которые помогут вам достичь совершенства в этом искусстве.

Первое правило звучит неожиданно: никогда не закрывайте сковороду крышкой. Пар, который образуется под крышкой, превращает белок в водянистую массу, а желток теряет свою нежность. Идеальная яичница должна жариться на открытом воздухе.

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Выбор сковороды также играет ключевую роль. Для трех яиц нужна сковорода диаметром не менее 32 см. Это позволит белку равномерно распределиться по поверхности, избегая скопления жидкости. Толщина дна должна быть умеренной: слишком толстое дно замедлит нагрев, а слишком тонкое приведет к неравномерному приготовлению. Идеально жарить яйца на антипригарной сковороде.

Температура имеет такое же значение, как и ингредиенты.

Разбивайте яйца на уже слегка разогретую сковороду, избегая слишком высокой температуры. Если сковорода будет перегретой, белок рискует подгореть, в то время как желток останется недостаточно прожаренным. Идеальный вариант — готовить на среднем огне, позволяя белку медленно и равномерно схватываться.

Особое внимание стоит уделить выбору масла. Сливочное масло — настоящий секрет успеха в приготовлении яичницы. Оно не только добавляет блюду нежный вкус, но и предотвращает пригорание. Именно этот ингредиент делает яичницу по-настоящему особенной. В отличие от сливочного, подсолнечное масло может испортить текстуру блюда, придав ему нежелательную горечь и нарушая гармонию вкуса.

Не портите свою яичницу подсолнечным маслом
Не портите свою яичницу подсолнечным маслом. Фото: Изображение от jcomp на Freepik
Будет и невкусно, и неправильно, и будет белок плохо себя вести, то есть начнет гореть яичница — это когда белок просто-напросто свернулся, а не поджарился, — рассказал Николай Сарычев в беседе с «Едим дома».

Что касается соли, здесь можно экспериментировать. Кто-то предпочитает солить само масло перед жаркой, кто-то добавляет соль уже на сковороде. Главное — не сыпьте соль на желток, чтобы сохранить его эстетический вид и естественную текстуру.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Сковорода#Шеф-повар#Яичница#КЦ#Еда и напитки#Секреты приготовления
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