Шеф-повар разбил стереотип: почему жарить яйца на подсолнечном масле — большая ошибка

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Яичница — одно из самых простых блюд, но даже в ней есть свои тонкости. Шеф-повар Николай Сарычев раскрыл секреты, которые помогут вам готовить яичницу так, чтобы она радовала глаз и деликатно таяла во рту.