«Скорая к детям не приезжает»: жители Верхней Салды жалуются на медицинские услуги

Posted 15 марта, 05:28
Published 15 марта, 05:28
Modified 15 марта, 05:30
Updated 15 марта, 05:30
По словам местных жителей, до скорой помощи невозможно дозвониться, потому что там никто не берет трубку. В городе работает единственная детская поликлиника. Помещение отделения неотложной помощи очень маленькое и там могут поместиться лишь несколько человек. Остальным приходится в любое время года и в любую погоду ждать на улице, а дети с температурой, пишет «КП-Екатеринбург».
Кроме того, салдинцы не довольны, что в городе закрыли роддом. Женщин отправляют в Нижний Тагил. Зачастую, роженицам предлагают добираться до туда самостоятельно.
Напомним, что в Нижнем Тагиле из-за высокой заболеваемости ОРВИ временно приостановлен прием здоровых детей в поликлиниках.