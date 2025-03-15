«Скорая к детям не приезжает»: жители Верхней Салды жалуются на медицинские услуги

По словам местных жителей, до скорой помощи невозможно дозвониться, потому что там никто не берет трубку. В городе работает единственная детская поликлиника. Помещение отделения неотложной помощи очень маленькое и там могут поместиться лишь несколько человек. Остальным приходится в любое время года и в любую погоду ждать на улице, а дети с температурой, пишет «КП-Екатеринбург».