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Posted 15 марта, 05:28

Published 15 марта, 05:28

Modified 15 марта, 05:30

Updated 15 марта, 05:30

«Скорая к детям не приезжает»: жители Верхней Салды жалуются на медицинские услуги

«Скорая к детям не приезжает»: жители Верхней Салды жалуются на медицинские услуги

15 марта 2025, 05:28
Фото: 1MI.
Родители из Верхней Салды жалуются, что не могут вызвать детям скорую помощь. Поэтому им приходится самим добираться в поликлинику и простаивать часами в очереди, ожидая приема.

По словам местных жителей, до скорой помощи невозможно дозвониться, потому что там никто не берет трубку. В городе работает единственная детская поликлиника. Помещение отделения неотложной помощи очень маленькое и там могут поместиться лишь несколько человек. Остальным приходится в любое время года и в любую погоду ждать на улице, а дети с температурой, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме того, салдинцы не довольны, что в городе закрыли роддом. Женщин отправляют в Нижний Тагил. Зачастую, роженицам предлагают добираться до туда самостоятельно.

Напомним, что в Нижнем Тагиле из-за высокой заболеваемости ОРВИ временно приостановлен прием здоровых детей в поликлиниках.

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#Евгения Сафина#Дети#Температура#Скорая помощь#Жалобы#Общество#Верхняя Салда#Екатеринбург#Больница#Здоровье
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