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Posted 15 марта, 12:50

Published 15 марта, 12:50

Modified 15 марта, 12:52

Updated 15 марта, 12:52

Температура в Екатеринбурге побила 95-летний рекорд

Температура в Екатеринбурге побила 95-летний рекорд

15 марта 2025, 12:50
Фото: 1MI.
15 марта 2025 года в 11.00 столбики термометров в Екатеринбурге поднялись до отметки в 9,9 градуса. В 1930 году в эту дату и время столице Урала синоптики зарегистрировали 9,5 градуса выше нуля.

При этом, точные данные по температурному рекорду будут определены вечером. Так, в 14.00 в Екатеринбурге было уже +11,8 градуса, а в Сысерти — +11,9 градуса.

Между тем, метеорологи предупреждают, что холодный фронт уже вторгся в регион со стороны северо-запада. Это приведет к усилению ветра и понижению температуры. Также в Свердловской области в ближайшие дни ожидаются слабые осадки.

Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о долгосрочном прогнозе погоды на весну в Свердловской области.

Скачок температуры -25 до +4 градусов за неделю ожидается в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Термометр#Природа#Синоптики#Март#Екатеринбург#Свердловская область#Тепло#Погода#Весна
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