Температура в Екатеринбурге побила 95-летний рекорд

Posted 15 марта, 12:50
Published 15 марта, 12:50
Modified 15 марта, 12:52
Updated 15 марта, 12:52
При этом, точные данные по температурному рекорду будут определены вечером. Так, в 14.00 в Екатеринбурге было уже +11,8 градуса, а в Сысерти — +11,9 градуса.
Между тем, метеорологи предупреждают, что холодный фронт уже вторгся в регион со стороны северо-запада. Это приведет к усилению ветра и понижению температуры. Также в Свердловской области в ближайшие дни ожидаются слабые осадки.
Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о долгосрочном прогнозе погоды на весну в Свердловской области.