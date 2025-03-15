Ученики СУНЦ УрФУ пожаловались Мизулиной на угрозы администрации после отравления

Posted 15 марта, 09:08
Published 15 марта, 09:08
Modified 15 марта, 09:10
Updated 15 марта, 09:10
По ее словам, дети утверждают, что им не разрешают разглашать ситуацию с норовирусом. При этом руководство угрожает выселением из общежития и отчислением из учебного заведения.
Напомним, ученики СУНЦ в Екатеринбурге массово пожаловались на плохое самочувствие. В больницу с острым отравлением были доставлены более 30 человек. Сейчас лицеисты отправлены на дистант. В столовой общежития был найден норовирус.