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Posted 15 марта, 09:08

Published 15 марта, 09:08

Modified 15 марта, 09:10

Updated 15 марта, 09:10

Ученики СУНЦ УрФУ пожаловались Мизулиной на угрозы администрации после отравления

Ученики СУНЦ УрФУ пожаловались Мизулиной на угрозы администрации после отравления

15 марта 2025, 09:08
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в соцсетях, что к ней обратились за помощью учащиеся СУНЦ УрФУ. Они говорят что им поступают угрозы со стороны администрации.

По ее словам, дети утверждают, что им не разрешают разглашать ситуацию с норовирусом. При этом руководство угрожает выселением из общежития и отчислением из учебного заведения.

Напомним, ученики СУНЦ в Екатеринбурге массово пожаловались на плохое самочувствие. В больницу с острым отравлением были доставлены более 30 человек. Сейчас лицеисты отправлены на дистант. В столовой общежития был найден норовирус.

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