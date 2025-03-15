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Posted 15 марта, 11:36

Published 15 марта, 11:36

Modified 15 марта, 11:38

Updated 15 марта, 11:38

«Выехать невозможно»: на нечищеные дороги жалуются жители села под Нижним Тагилом

«Выехать невозможно»: на нечищеные дороги жалуются жители села под Нижним Тагилом

15 марта 2025, 11:36
Фото: 1MI.
Жители села Покровское, которое находится под Нижним Тагилом, возмущены бездействием администрации. Они жалуются на то, что дороги не чистят от снега.

По словам сельчанки, из-за того, что дороги находятся в ненадлежащем состоянии, к домам невозможно проехать на автомобилях. А в администрацию не дозвониться, чтобы сделать заявку, потому что там никто не берет трубку.

При этом, председатель думы ГГО Владимир Доможиров утверждает: в администрации говорят, что дороги чистят. Об этом же заявляет и ИО председателя села Анастасия Демакова. Подрядной организацией является «Русальянс».

Местные жители считают, что сложившаяся ситуация грубо нарушает их права. Они готовы писать жалобы в правительство Свердловской области и Следственный комитет.

Такая ситуация в селе Покровское постоянно. Почаще надо обращаться на сайт губернатора и Госуслуги. Тогда найдут технику, а так средства экономят. Могут пройти маломощным тракторишкой, разровнять снег по дороге и просто создать видимость работы, — пишет подписчица паблика «Горноуральский, очерки — неофициально» ВКонтакте.

Напомним, в Екатеринбурге дорожники получили 200 тысяч штрафа за плохую уборку снега.

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#Евгения Сафина#Дорожники#Жалоба#Снег#Автомобиль#Водитель#Дорога#С. Покровское#Екатеринбург#Свердловская область#Транспорт#Нижний Тагил
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