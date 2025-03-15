«Выехать невозможно»: на нечищеные дороги жалуются жители села под Нижним Тагилом

Posted 15 марта, 11:36
Published 15 марта, 11:36
Modified 15 марта, 11:38
Updated 15 марта, 11:38
По словам сельчанки, из-за того, что дороги находятся в ненадлежащем состоянии, к домам невозможно проехать на автомобилях. А в администрацию не дозвониться, чтобы сделать заявку, потому что там никто не берет трубку.
При этом, председатель думы ГГО Владимир Доможиров утверждает: в администрации говорят, что дороги чистят. Об этом же заявляет и ИО председателя села Анастасия Демакова. Подрядной организацией является «Русальянс».
Местные жители считают, что сложившаяся ситуация грубо нарушает их права. Они готовы писать жалобы в правительство Свердловской области и Следственный комитет.
Такая ситуация в селе Покровское постоянно. Почаще надо обращаться на сайт губернатора и Госуслуги. Тогда найдут технику, а так средства экономят. Могут пройти маломощным тракторишкой, разровнять снег по дороге и просто создать видимость работы, — пишет подписчица паблика «Горноуральский, очерки — неофициально» ВКонтакте.