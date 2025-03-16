До 15 лет грозит жителю Нижнего Тагила за убийство во время посиделок

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские задержали фигуранта по «горячим следам». Он отметил, что задержанный мужчина нигде не работал, а также был судим ранее. Ему теперь грозит до 15 лет лишения свободы.