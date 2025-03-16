До 15 лет грозит жителю Нижнего Тагила за убийство во время посиделок

Posted 16 марта, 11:37
Published 16 марта, 11:37
Modified 16 марта, 11:39
Updated 16 марта, 11:39
По данным следствия, инцидент случился утром 9 марта. Мужчина находился у себя дома на улице Геологов. Он вступил в конфликт с ранее знакомым ему мужчиной. Причиной ссоры стала неприязнь, возникшая ранее.
Во время ссоры обвиняемый нанес своему оппоненту несколько ударов колуном. Через некоторое время он скончался. На данный момент обвиняемый уже заключен под стражу, а расследование продолжается.
Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские задержали фигуранта по «горячим следам». Он отметил, что задержанный мужчина нигде не работал, а также был судим ранее. Ему теперь грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в ночь с 14 на 15 марта в Нижнем Тагиле в одном из клубов на Вые толпа молодых людей насмерть забила мужчину. Причиной стало то, что тагильчанин заступился за девушку и сделал замечание одному из мужчин.