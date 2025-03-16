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Posted 16 марта, 10:27

Published 16 марта, 10:27

Modified 16 марта, 10:29

Updated 16 марта, 10:29

Соревнования по управлению беспилотниками прошли в Первоуральске

Соревнования по управлению беспилотниками прошли в Первоуральске

16 марта 2025, 10:27
Фото: пресс-служба администрации Первоуральска.
В Первоуральском районе состоялись соревнования по управлению беспилотниками. Турнир «Летчик-снайпер» посвящен памяти Героя России Игоря Родобольского и приурочены к Году защитника Отечества.

В Билимбай прибыли 25 команд из разных городов. Среди почетных гостей были Герои России Сергей Воронин и Олег Касков, сообщили в пресс-службе администрации.

Площадка для проведения соревнований была выбрана специально. Именно тут были созданы первые в мире советские вертолеты. В то же время в поселке начала развиваться космическая школа.

По словам организаторов, на сегодняшний день технологии беспилотников быстро развиваются. Сейчас все больше молодых людей интересуется данной сферой. На соревнованиях участники должны были показать, насколько хорошо они знают историю авиации, а также как они умеют управлять беспилотными аппаратами. Главным критерием, по которому оценивали участников, стало время. Чем быстрее беспилотник пролетал нужное расстояние, тем лучше. Также оценивались точность и стабильность полета.

Ранее в Свердловской области прошли учения среди военных. Они оттачивали навыки управления дронами.

#Ирина Кирилова#Общество#Первоуральск#Соревнования#Учения#Беспилотник#Екатеринбург#БПЛА
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