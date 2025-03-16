Соревнования по управлению беспилотниками прошли в Первоуральске

По словам организаторов, на сегодняшний день технологии беспилотников быстро развиваются. Сейчас все больше молодых людей интересуется данной сферой. На соревнованиях участники должны были показать, насколько хорошо они знают историю авиации, а также как они умеют управлять беспилотными аппаратами. Главным критерием, по которому оценивали участников, стало время. Чем быстрее беспилотник пролетал нужное расстояние, тем лучше. Также оценивались точность и стабильность полета.