Стая бездомных собак кошмарит жителей Вагонки в Нижнем Тагиле

Posted 16 марта, 06:18
Published 16 марта, 06:18
Modified 16 марта, 06:20
Updated 16 марта, 06:20
По словам местных жителей, стая насчитывает около десятка особей. Также отмечается, что собаки агрессивные. Жители боятся, что животные могут напасть на детей, так как они обжились около школы.
Собаки воют, а также беспокоят жителей в разное время суток. Люди отбиваются от них, как могут, сообщается в группе «Типичный Тагильчанин».
Ранее на стаю бродячих собак жаловались жители Солнечного района Екатеринбурга. По их словам, стая насчитывает больше десятка особей. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.