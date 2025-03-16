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Posted 16 марта, 06:18

Published 16 марта, 06:18

Modified 16 марта, 06:20

Updated 16 марта, 06:20

В Нижнем Тагиле жители Вагонки жалуются на стаю бездомных собак

Стая бездомных собак кошмарит жителей Вагонки в Нижнем Тагиле

16 марта 2025, 06:18
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле жители Вагонки жалуются на стаю бездомных собак

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле сообщают о стае собак, которая терроризирует местных жителей. Находятся они в районе остановки «Мечта» и школы №61.

По словам местных жителей, стая насчитывает около десятка особей. Также отмечается, что собаки агрессивные. Жители боятся, что животные могут напасть на детей, так как они обжились около школы.

Собаки воют, а также беспокоят жителей в разное время суток. Люди отбиваются от них, как могут, сообщается в группе «Типичный Тагильчанин».

Ранее на стаю бродячих собак жаловались жители Солнечного района Екатеринбурга. По их словам, стая насчитывает больше десятка особей. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

На стаю агрессивных собак пожаловались жители окраины Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Жалоба#Животные#Собака#Общество#Екатеринбург#Инцидент#Происшествия#Нижний Тагил
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