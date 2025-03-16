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Posted 16 марта, 16:40

Published 16 марта, 16:40

Modified 16 марта, 16:42

Updated 16 марта, 16:42

Тагильский потоп, премьеры к юбилею Победы, кусачие собаки и ЕГЭ для родителей

Тагильский потоп, премьеры к юбилею Победы, кусачие собаки и ЕГЭ для родителей

16 марта 2025, 16:40
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле из-за таяния снега некоторые улицы ушли под воду. К юбилею Победы тагильчане увидят три театральные премьеры. Жители Вагонки снова жалуются на бездомных агрессивных псов. Музыкальная школа №1 отметила 90 лет со дня основания. Родители сели за парты и написали ЕГЭ по математике.

В Нижнем Тагиле из-за неожиданно нагрянувшего тепла некоторые улицы и дворы стали напоминать Венецию. Кучи снега стремительно тают. Пешеходам непросто передвигаться по снежной каше, но труднее всего приходится автомобилистам, которые то и дело буксуют на дорогах.

Весенний апокалипсис. Улицы Нижнего Тагила ушли под воду
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В Нижнем Тагиле три театра представят премьеры, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первый спектакль-концерт «Помните» состоится 21 марта и расскажет о военном прошлом города через произведения о войне и современные тексты о СВО. Театр кукол покажет постановку «Эшелон» 29 марта, а в Молодежном театре зрителям представят спектакль «Живи и помни» по повести Распутина.

Три премьеры ждут Нижний Тагила к юбилею Победы
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Жители района Вагонка в Нижнем Тагиле бьют тревогу из-за стаи агрессивных собак, обосновавшейся у остановки «Мечта» и школы №61. По их словам, около десяти особей держат местность в страхе, представляя угрозу, особенно для детей, и нарушая покой круглосуточно своими воем. Люди вынуждены защищаться доступными способами, опасаясь серьезных последствий.

Стая бездомных собак кошмарит жителей Вагонки в Нижнем Тагиле
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14 марта 2025 года в Нижнем Тагиле в концертном зале колледжа искусств состоялся торжественный вечер, посвященный 90-летию ДМШ №1 им. Н. А. Римского-Корсакова. За почти вековую историю школа обучила более 4,5 тысяч учеников, многие из которых принесли городу победы на престижных конкурсах. Депутат гордумы Галина Масликова поздравила коллектив с юбилеем, пожелав дальнейшего процветания и новых творческих достижений.

90-летний юбилей отметила тагильская детская музыкальная школа №1
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В Нижнем Тагиле родители выпускников попробовали сдать ЕГЭ по математике. Мероприятие проводят, чтобы снизить тревожность перед экзаменами и укрепить взаимопонимания между родителями и детьми. Участники прошли все этапы экзамена: регистрацию, заполнение бланков и выполнение заданий, после чего комиссия объявила результаты и поставила баллы.

ЕГЭ по математике для родителей прошло в Нижнем Тагиле
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