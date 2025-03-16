Тагильский потоп, премьеры к юбилею Победы, кусачие собаки и ЕГЭ для родителей

Posted 16 марта, 16:40
Published 16 марта, 16:40
Modified 16 марта, 16:42
Updated 16 марта, 16:42
В Нижнем Тагиле из-за неожиданно нагрянувшего тепла некоторые улицы и дворы стали напоминать Венецию. Кучи снега стремительно тают. Пешеходам непросто передвигаться по снежной каше, но труднее всего приходится автомобилистам, которые то и дело буксуют на дорогах.
В Нижнем Тагиле три театра представят премьеры, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первый спектакль-концерт «Помните» состоится 21 марта и расскажет о военном прошлом города через произведения о войне и современные тексты о СВО. Театр кукол покажет постановку «Эшелон» 29 марта, а в Молодежном театре зрителям представят спектакль «Живи и помни» по повести Распутина.
Жители района Вагонка в Нижнем Тагиле бьют тревогу из-за стаи агрессивных собак, обосновавшейся у остановки «Мечта» и школы №61. По их словам, около десяти особей держат местность в страхе, представляя угрозу, особенно для детей, и нарушая покой круглосуточно своими воем. Люди вынуждены защищаться доступными способами, опасаясь серьезных последствий.
14 марта 2025 года в Нижнем Тагиле в концертном зале колледжа искусств состоялся торжественный вечер, посвященный 90-летию ДМШ №1 им. Н. А. Римского-Корсакова. За почти вековую историю школа обучила более 4,5 тысяч учеников, многие из которых принесли городу победы на престижных конкурсах. Депутат гордумы Галина Масликова поздравила коллектив с юбилеем, пожелав дальнейшего процветания и новых творческих достижений.
В Нижнем Тагиле родители выпускников попробовали сдать ЕГЭ по математике. Мероприятие проводят, чтобы снизить тревожность перед экзаменами и укрепить взаимопонимания между родителями и детьми. Участники прошли все этапы экзамена: регистрацию, заполнение бланков и выполнение заданий, после чего комиссия объявила результаты и поставила баллы.