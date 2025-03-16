Тагильский потоп, премьеры к юбилею Победы, кусачие собаки и ЕГЭ для родителей

В Нижнем Тагиле три театра представят премьеры, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первый спектакль-концерт «Помните» состоится 21 марта и расскажет о военном прошлом города через произведения о войне и современные тексты о СВО. Театр кукол покажет постановку «Эшелон» 29 марта, а в Молодежном театре зрителям представят спектакль «Живи и помни» по повести Распутина.