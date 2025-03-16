Три премьеры ждут Нижний Тагила к юбилею Победы

Первый премьерный показ состоится 21 марта. Это спектакль-концерт «Помните». Он расскажет о трудовых буднях и подвигах города в годы ВОВ. В программу вошли фрагменты литературных произведений о ВОВ, а также современных, от авторов, рассказывающих про СВО.