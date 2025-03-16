Три премьеры ждут Нижний Тагила к юбилею Победы

Posted 16 марта, 08:47
Published 16 марта, 08:47
Modified 16 марта, 08:49
Updated 16 марта, 08:49
Первый премьерный показ состоится 21 марта. Это спектакль-концерт «Помните». Он расскажет о трудовых буднях и подвигах города в годы ВОВ. В программу вошли фрагменты литературных произведений о ВОВ, а также современных, от авторов, рассказывающих про СВО.
29 марта Нижнетагильский театр кукол покажет спектакль «Эшелон». Постановка сделана на основе произведений Виктора Астафьева и Николая Никулина. Авторы обсудят со зрителями, что такое подвиг и как сохранить человечность на войне.
В Новом молодежном театре ожидается показ спектакля «Живи и помни». Он создан по повести Валентина Распутина.
Напомним, в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне всем ветеранам, проживающим в Екатеринбурге, будет присвоено звание «Почетного гражданина».