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Posted 16 марта, 08:47

Published 16 марта, 08:47

Modified 16 марта, 08:49

Updated 16 марта, 08:49

В Нижнем Тагиле в театрах состоятся три премьеры к юбилею Победы

Три премьеры ждут Нижний Тагила к юбилею Победы

16 марта 2025, 08:47
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле в театрах состоятся три премьеры к юбилею Победы

В Нижнем Тагиле в честь 80-летнего юбилея Победы состоятся театральные премьеры, посвященные Великой Отечественной войне. Постановки можно будет увидеть сразу в трех театрах города.

Первый премьерный показ состоится 21 марта. Это спектакль-концерт «Помните». Он расскажет о трудовых буднях и подвигах города в годы ВОВ. В программу вошли фрагменты литературных произведений о ВОВ, а также современных, от авторов, рассказывающих про СВО.

29 марта Нижнетагильский театр кукол покажет спектакль «Эшелон». Постановка сделана на основе произведений Виктора Астафьева и Николая Никулина. Авторы обсудят со зрителями, что такое подвиг и как сохранить человечность на войне.

В Новом молодежном театре ожидается показ спектакля «Живи и помни». Он создан по повести Валентина Распутина.

Напомним, в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне всем ветеранам, проживающим в Екатеринбурге, будет присвоено звание «Почетного гражданина».

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Спектакль#Мероприятие#Театр#Екатеринбург
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