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Posted 16 марта, 06:09

Published 16 марта, 06:09

Modified 16 марта, 06:11

Updated 16 марта, 06:11

В Екатеринбурге ученик лицея впал в кому после падения из окна

В Екатеринбурге ученик лицея впал в кому после падения из окна

16 марта 2025, 06:09
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 17-летний лицеист выпал из окна и впал в кому. Трагедия случилась утром 14 марта на улице Авиационная.

Лежащего под окнами юношу нашел случайный прохожий. Он вызвал скорую помощь. У молодого человека множественные травмы, но он выжил. На данный момент он подключен к аппарату ИВЛ, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Находится юноша в Детской городской больнице №9. Известно, что он учится в одном из лицеев города, а также воспитывается в благополучной семье.

Ранее в Екатеринбурге еще один человек выпал из окна. Происшествие случилось на улице Амундсена, 118.

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