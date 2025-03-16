В Екатеринбурге ученик лицея впал в кому после падения из окна

Posted 16 марта, 06:09
Published 16 марта, 06:09
Modified 16 марта, 06:11
Updated 16 марта, 06:11
Лежащего под окнами юношу нашел случайный прохожий. Он вызвал скорую помощь. У молодого человека множественные травмы, но он выжил. На данный момент он подключен к аппарату ИВЛ, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Находится юноша в Детской городской больнице №9. Известно, что он учится в одном из лицеев города, а также воспитывается в благополучной семье.
Ранее в Екатеринбурге еще один человек выпал из окна. Происшествие случилось на улице Амундсена, 118.