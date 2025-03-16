В Нижнем Тагиле посетители клуба на Вые насмерть забили мужчину

Posted 16 марта, 11:23
Published 16 марта, 11:23
Modified 16 марта, 11:26
Updated 16 марта, 11:26
По данным группы «Инцидент Нижний Тагил», толпа молодых людей устроила разборки с мужчиной. Последний пришел в клуб и увидел, что к девушке пристают. Он решил заступиться и сделал обидчику замечание, что так делать нельзя. Это привело оппонента в ярость. Он стал высказывать угрозы. По словам очевидицы, мужчина сразу собрал вокруг себя единомышленников. Они его поджидали.
Когда молодой человек понял, что ему не справиться, то пытался сбежать. Однако его поймали и стали избивать. В результате молодой человек скончался.
В СК по Свердловской области сообщили, что делом уже занимаются следователи.
Напомним, 9 марта в Нижнем Тагиле на улице Геологов случилось еще одно убийство. Несколько мужчин праздновали 8 марта и в какой-то момент поссорились. В результате один оппонент убил другого с помощью колуна.