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Posted 16 марта, 11:23

Published 16 марта, 11:23

Modified 16 марта, 11:26

Updated 16 марта, 11:26

В Нижнем Тагиле посетители клуба на Вые насмерть забили мужчину

В Нижнем Тагиле посетители клуба на Вые насмерть забили мужчину

16 марта 2025, 11:23
Фото: «Инцидент Нижний Тагил».
В Нижнем Тагиле в ночь с 14 на 15 марта в клубе паровых коктейлей VEGAS на Краснознаменной, 41 компания мужчин забила насмерть молодого человека. Последний решил заступиться за случайную посетительницу.

По данным группы «Инцидент Нижний Тагил», толпа молодых людей устроила разборки с мужчиной. Последний пришел в клуб и увидел, что к девушке пристают. Он решил заступиться и сделал обидчику замечание, что так делать нельзя. Это привело оппонента в ярость. Он стал высказывать угрозы. По словам очевидицы, мужчина сразу собрал вокруг себя единомышленников. Они его поджидали.

Когда молодой человек понял, что ему не справиться, то пытался сбежать. Однако его поймали и стали избивать. В результате молодой человек скончался.

В СК по Свердловской области сообщили, что делом уже занимаются следователи.

Напомним, 9 марта в Нижнем Тагиле на улице Геологов случилось еще одно убийство. Несколько мужчин праздновали 8 марта и в какой-то момент поссорились. В результате один оппонент убил другого с помощью колуна.

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#Ирина Кирилова#Криминал#ЧП#18+#Убийство#Екатеринбург#Полиция#Инцидент#Нижний Тагил
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