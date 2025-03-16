В Нижнем Тагиле посетители клуба на Вые насмерть забили мужчину

По данным группы «Инцидент Нижний Тагил», толпа молодых людей устроила разборки с мужчиной. Последний пришел в клуб и увидел, что к девушке пристают. Он решил заступиться и сделал обидчику замечание, что так делать нельзя. Это привело оппонента в ярость. Он стал высказывать угрозы. По словам очевидицы, мужчина сразу собрал вокруг себя единомышленников. Они его поджидали.