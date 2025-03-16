Весенний апокалипсис. Улицы Нижнего Тагила ушли под воду

Posted 16 марта, 05:40
Published 16 марта, 05:40
Modified 16 марта, 05:42
Updated 16 марта, 05:42
Жители Вагонки сообщают, что во дворе на улице Юности 3/1 — ¾ достаточно высокий уровень воды. По словам местного жителя, каждый второй автомобиль застревает на дороге. Ролик с лужами опубликован в группе «Типичный Тагильчанин».
Еще один пользователь по имени Артем сообщает, что на улице Зари, 83 все растаяло и на дорогах каша. Теперь, проезжающие по дороге фуры к магазину вязнут.
Подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил» рассказала, что на Вагонке есть еще одна проблема. Так, на остановке «Поликлиника» затопило пешеходный переход. На фото видно, что людям подойти к переходу затруднительно из-за большой лужи.
Еще одна проблема — снег на крышах. Так, один из жителей рассказал, что на улице Энтузиастов на его голову чуть не упала глыба льда. По словам мужчины, он услышал странный звук и еле успел отскочить, как перед ним упала глыба льда.
В комментариях к посту жители активно делятся ситуацией в своих дворах. Так, по словам пользователя Андрея В., в одном из дворов на Газетной улице ситуация не лучше.
А у нас во дворе на Газетной озеро Рицца. Можно на каноэ и байдарках соревнования областные проводить! — пишет Андрей.
Следующий район — Красный Камень. Подписчица канала «Инцидент Нижний Тагил» рассказала, что на Карла Либкнехта, 4-10 кругом одна вода.
Океан вперемешку со снегом уже который день. Приходится ходить по этому жуткому месиву! Под козырьком дома не пройти, так как есть большая вероятность схода снега и льда с крыш, — рассказывает подписчица.
Жалуются на огромные лужи и жители ГГМ. Так, на улице Муринской топит водой частный сектор.
Горбуново. Вот и к нам пришла весна… Три дня топит улицы и дома в частном секторе в посёлке Горбуново! Улица Муринская! Вода не уходит, колодец забит, — рассказывает подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил».
Еще одно проблемное место — улица Черноморская на Тагилстрое. Местная жительница сообщила, что около школы №66 затоплена дорога. Теперь детям сложно подойти к забору школы.