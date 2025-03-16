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Posted 16 марта, 05:40

Published 16 марта, 05:40

Modified 16 марта, 05:42

Updated 16 марта, 05:42

В Нижнем Тагиле улицы уходят под воду из-за резкого потепления

Весенний апокалипсис. Улицы Нижнего Тагила ушли под воду

16 марта 2025, 05:40
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле улицы уходят под воду из-за резкого потепления

Уже несколько дней в Нижнем Тагиле стоит теплая погода с плюсовыми температурами. Из-за этого снег активно тает и по всему городу отмечаются большие лужи. Жители города активно делятся в соцсетях видео и фото о ситуации в разных районах.

Жители Вагонки сообщают, что во дворе на улице Юности 3/1 — ¾ достаточно высокий уровень воды. По словам местного жителя, каждый второй автомобиль застревает на дороге. Ролик с лужами опубликован в группе «Типичный Тагильчанин».

Еще один пользователь по имени Артем сообщает, что на улице Зари, 83 все растаяло и на дорогах каша. Теперь, проезжающие по дороге фуры к магазину вязнут.

Подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил» рассказала, что на Вагонке есть еще одна проблема. Так, на остановке «Поликлиника» затопило пешеходный переход. На фото видно, что людям подойти к переходу затруднительно из-за большой лужи.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Еще одна проблема — снег на крышах. Так, один из жителей рассказал, что на улице Энтузиастов на его голову чуть не упала глыба льда. По словам мужчины, он услышал странный звук и еле успел отскочить, как перед ним упала глыба льда.

В комментариях к посту жители активно делятся ситуацией в своих дворах. Так, по словам пользователя Андрея В., в одном из дворов на Газетной улице ситуация не лучше.

А у нас во дворе на Газетной озеро Рицца. Можно на каноэ и байдарках соревнования областные проводить! — пишет Андрей.

Следующий район — Красный Камень. Подписчица канала «Инцидент Нижний Тагил» рассказала, что на Карла Либкнехта, 4-10 кругом одна вода.

Океан вперемешку со снегом уже который день. Приходится ходить по этому жуткому месиву! Под козырьком дома не пройти, так как есть большая вероятность схода снега и льда с крыш, — рассказывает подписчица.

Жалуются на огромные лужи и жители ГГМ. Так, на улице Муринской топит водой частный сектор.

Горбуново. Вот и к нам пришла весна… Три дня топит улицы и дома в частном секторе в посёлке Горбуново! Улица Муринская! Вода не уходит, колодец забит, — рассказывает подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил».

Еще одно проблемное место — улица Черноморская на Тагилстрое. Местная жительница сообщила, что около школы №66 затоплена дорога. Теперь детям сложно подойти к забору школы.

Напомним, ранее в Екатеринбурге температура воздуха 15 марта побила 95-летний рекорд.

#Ирина Кирилова#Вода#Улица#Екатеринбург#Город#Весна#Эксклюзив#Транспорт#Нижний Тагил
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