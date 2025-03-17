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Posted 17 марта, 09:33

Published 17 марта, 09:33

Modified 17 марта, 09:35

Updated 17 марта, 09:35

Юрист ответил на вопрос, оштрафуют ли бабушку-соседку за два мешка картофеля в погребе

6 соток с картошкой под прицелом: грозят ли штрафы за посадку на даче «второго хлеба»

17 марта 2025, 09:33
Фото: tagilcity.ru. Юрист ответил на вопрос, оштрафуют ли бабушку-соседку за два мешка картофеля в погребе
В последние месяцы в соцсетях активно обсуждают слухи о штрафах за посадку картофеля на дачных участках. Однако эксперты уверяют: паника преувеличена. Разберемся, где правда, а где — домыслы.

Все началось с путаницы вокруг статьи ст. 10.12 Кодекса об административных правонарушениях о штрафах за использование неизвестного и неодобренного Россельхознадзором посевного материала. На самом деле она касается не дачников, а крупных фермерских хозяйств. Если фермер засадил поле картофелем из непроверенных источников и начал массово продавать урожай, контролирующие органы могут вмешаться. Это делается для защиты рынка от болезней растений и некачественного продукта. Более того, статья КоАП, о которой теперь активно говорят, на самом деле действует с 2010 года, пишет автор блога «Юридические тонкости».

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Простых дачников эти ограничения не касаются: если вы выращиваете картофель для себя, никаких штрафов быть не может. Хотите использовать клубни, доставшиеся от соседей или купленные на рынке — пожалуйста. Даже если сорт не зарегистрирован в госреестре — это ваше право.

Штрафы возможны только в том случае, если картофель становится товаром. Например, если вы решили продавать его оптом или сдавать в магазины. В этом случае могут попросить документы на посадочный материал. При их отсутствии частник заплатит 300–500 рублей, а фермер — до 10 000 рублей.

Для своей семьи вы вправе посадить на участке любой, даже экзотический, сорт картофеля
Для своей семьи вы вправе посадить на участке любой, даже экзотический, сорт картофеля. Фото: tagilcity.ru

Советы для дачников

  • Для себя: Сажайте любые сорта, даже присланные фермером Джоном Смитом из «картофельного» штата Айдахо США. Закон вас не ограничивает.
  • Для продажи: Покупайте семена в проверенных магазинах и сохраняйте чеки. Они станут гарантией легальности вашего бизнеса.
  • Если сомневаетесь: Посетите сайт Россельхозцентра. Там есть списки сертифицированных поставщиков.

Почему слухи так быстро распространились? Юристы объясняют это тем, что законы часто написаны сложным языком. Одно неверное толкование — и вот уже кажется, будто за каждой грядкой следят. Но на практике ваши три ведра картошки никого не интересуют.

Что делать сейчас?

Дождитесь тепла, выберите солнечный день, возьмите лопату и сажайте картофель. Или не сажайте — решение за вами. Ваш участок — ваши правила.

Ранее эксперты рассказали, как усилить всхожесть картофеля и сократить сроки вызревания.

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#Дарья Бобровицкая#Картошка#Урожай#Семена#Екатеринбург#Административные правонарушения#Штрафы#Россия#Дача#КЦ#Россельхознадзор
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