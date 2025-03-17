6 соток с картошкой под прицелом: грозят ли штрафы за посадку на даче «второго хлеба»

Posted 17 марта, 09:33
Published 17 марта, 09:33
Modified 17 марта, 09:35
Updated 17 марта, 09:35
Все началось с путаницы вокруг статьи ст. 10.12 Кодекса об административных правонарушениях о штрафах за использование неизвестного и неодобренного Россельхознадзором посевного материала. На самом деле она касается не дачников, а крупных фермерских хозяйств. Если фермер засадил поле картофелем из непроверенных источников и начал массово продавать урожай, контролирующие органы могут вмешаться. Это делается для защиты рынка от болезней растений и некачественного продукта. Более того, статья КоАП, о которой теперь активно говорят, на самом деле действует с 2010 года, пишет автор блога «Юридические тонкости».
Простых дачников эти ограничения не касаются: если вы выращиваете картофель для себя, никаких штрафов быть не может. Хотите использовать клубни, доставшиеся от соседей или купленные на рынке — пожалуйста. Даже если сорт не зарегистрирован в госреестре — это ваше право.
Штрафы возможны только в том случае, если картофель становится товаром. Например, если вы решили продавать его оптом или сдавать в магазины. В этом случае могут попросить документы на посадочный материал. При их отсутствии частник заплатит 300–500 рублей, а фермер — до 10 000 рублей.
Почему слухи так быстро распространились? Юристы объясняют это тем, что законы часто написаны сложным языком. Одно неверное толкование — и вот уже кажется, будто за каждой грядкой следят. Но на практике ваши три ведра картошки никого не интересуют.
Дождитесь тепла, выберите солнечный день, возьмите лопату и сажайте картофель. Или не сажайте — решение за вами. Ваш участок — ваши правила.