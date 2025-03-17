6 соток с картошкой под прицелом: грозят ли штрафы за посадку на даче «второго хлеба»

Все началось с путаницы вокруг статьи ст. 10.12 Кодекса об административных правонарушениях о штрафах за использование неизвестного и неодобренного Россельхознадзором посевного материала. На самом деле она касается не дачников, а крупных фермерских хозяйств. Если фермер засадил поле картофелем из непроверенных источников и начал массово продавать урожай, контролирующие органы могут вмешаться. Это делается для защиты рынка от болезней растений и некачественного продукта. Более того, статья КоАП, о которой теперь активно говорят, на самом деле действует с 2010 года, пишет автор блога «Юридические тонкости».