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Posted 17 марта, 10:24

Published 17 марта, 10:24

Modified 17 марта, 10:26

Updated 17 марта, 10:26

Футболист Мамаев назвал девушку из Екатеринбурга серой мышью

Футболист Мамаев обозвал участницу шоу «Выжить в Самарканде» из Екатеринбурга мышью

17 марта 2025, 10:24
Фото: 1MI.

Футболист Мамаев назвал девушку из Екатеринбурга серой мышью

Жительница Екатеринбурга Ангелина Татарченкова покинула шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Она прошла испытание на вылет, но не справилась с новым конкурсом. Ее провалу был рад футболист Павел Мамаев.

Выпуск вышел на ТНТ 16 марта. После сражения Ангелины с сап-инструктором Остапом Солдатовым, девушка в лагерь не вернулась. Она пошла на большое испытание. Участнице нужно было докатиться до старта на ковре, подобрать буквы и составить слово.

Все участники, кроме екатеринбурженки и демонтажника Евгения Давлетшина справились с заданием. Тогда отстающим стали помогать соперники. Однако девушка проиграла и отправилась на испытание с комиком Алексеем Щербаковым.

Девушка рассказала, что ей было обидно, но она все равно была полна решимости идти дальше.

Испытание на вылет порадовало Павла Мамаева.

Я просто помню эту серую мышку, которую за счет Тимура Батрутдинова в первом сезоне не выгоняли, не трогали. И сейчас делает вещи себе непозволительные, неуважительные, — сказал спортсмен.

Он также надеялся, что Ангелина уйдет с проекта. Также он назвал ее неприятным человеком.

В результате девушка проиграла и покинула шоу.

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