Футболист Мамаев обозвал участницу шоу «Выжить в Самарканде» из Екатеринбурга мышью

Выпуск вышел на ТНТ 16 марта. После сражения Ангелины с сап-инструктором Остапом Солдатовым, девушка в лагерь не вернулась. Она пошла на большое испытание. Участнице нужно было докатиться до старта на ковре, подобрать буквы и составить слово.