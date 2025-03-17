Футболист Мамаев обозвал участницу шоу «Выжить в Самарканде» из Екатеринбурга мышью

Posted 17 марта, 10:24
Published 17 марта, 10:24
Modified 17 марта, 10:26
Updated 17 марта, 10:26
Выпуск вышел на ТНТ 16 марта. После сражения Ангелины с сап-инструктором Остапом Солдатовым, девушка в лагерь не вернулась. Она пошла на большое испытание. Участнице нужно было докатиться до старта на ковре, подобрать буквы и составить слово.
Все участники, кроме екатеринбурженки и демонтажника Евгения Давлетшина справились с заданием. Тогда отстающим стали помогать соперники. Однако девушка проиграла и отправилась на испытание с комиком Алексеем Щербаковым.
Девушка рассказала, что ей было обидно, но она все равно была полна решимости идти дальше.
Испытание на вылет порадовало Павла Мамаева.
Я просто помню эту серую мышку, которую за счет Тимура Батрутдинова в первом сезоне не выгоняли, не трогали. И сейчас делает вещи себе непозволительные, неуважительные, — сказал спортсмен.
Он также надеялся, что Ангелина уйдет с проекта. Также он назвал ее неприятным человеком.
В результате девушка проиграла и покинула шоу.