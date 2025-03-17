Корпорация МСП запустила льготный лизинг от 6% для промышленности и новых регионов

Для малых и микропредприятий, расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, предусмотрены особые условия лизинга. Они могут получить от 1 до 50 миллионов рублей на приобретение оборудования, срок лизинга составляет от 13 до 36 месяцев, а авансовый платеж снижен — от 15% от стоимости объекта лизинга. Минимальная стоимость оборудования также установлена на уровне от 0,5 млн рублей.