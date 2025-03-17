tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта, 07:17

Published 17 марта, 07:17

Modified 17 марта, 07:17

Updated 17 марта, 07:17

Корпорация МСП запустила льготный лизинг от 6% для промышленности и новых регионов

Корпорация МСП запустила льготный лизинг от 6% для промышленности и новых регионов

17 марта 2025, 07:17
Фото: 1MI.
Корпорация МСП представила обновленные программы льготного лизинга, ориентированные на поддержку малого бизнеса.

В 2025 году предприятия, занятые в обрабатывающей и легкой промышленности, а также компании, зарегистрированные в новых субъектах РФ, смогут претендовать на финансирование в размере не менее 3 млрд рублей. Процентные ставки составят 6% и 8% для приобретения современного оборудования, пишет tass.ru.

В общей сложности до 2030 года малые и средние предприятия получат не менее 18 млрд рублей льготных лизинговых средств в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Заявки принимаются через онлайн-платформу МСП.РФ. Реализацией программы занимается дочерняя структура Корпорации МСП — «МСП Лизинг».

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, льготные лизинговые программы в сочетании с прочими мерами поддержки дают возможность к 2030 году добиться опережающего роста доходов работников малого и среднего бизнеса — в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. В 2025 году лизинговые решения компании ориентированы на стимулирование производства, особенно в обрабатывающей и легкой промышленности.

При этом новые субъекты РФ остаются приоритетом в развитии малого и среднего предпринимательства, для них предусмотрены особые условия. Помимо перерабатывающих предприятий, поддержку получат компании, работающие в сферах здравоохранения, туризма, спорта, науки и креативных индустрий. Корпорация МСП также сохранила привлекательные процентные ставки: 6% для техники российского производства и 8% для импортного оборудования.

Он подчеркнул, что разработанные программы льготного лизинга, ориентированные на производственный сектор и легкую промышленность, дадут возможность малым и средним предприятиям приобрести современное оборудование. Это в свою очередь позволит им расширить или обновить производственные мощности, совершенствовать технологическую базу и увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

Предприятия обрабатывающей промышленности могут воспользоваться льготным лизинговым финансированием в размере от 5 до 50 миллионов рублей. Срок лизинга варьируется от 13 до 36 месяцев, а первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости имущества, передаваемого в лизинг. Минимальная стоимость предмета лизинга — от 3 миллионов рублей.

Предприятия легкой промышленности могут воспользоваться программой льготного лизинга, предлагающей финансирование в диапазоне от 3 до 50 миллионов рублей. Срок лизинга варьируется от 13 до 36 месяцев, а первоначальный взнос начинается от 20% от цены лизингового имущества. Минимальная стоимость приобретаемого в лизинг оборудования должна составлять не менее 0,5 млн рублей.

Для малых и микропредприятий, расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, предусмотрены особые условия лизинга. Они могут получить от 1 до 50 миллионов рублей на приобретение оборудования, срок лизинга составляет от 13 до 36 месяцев, а авансовый платеж снижен — от 15% от стоимости объекта лизинга. Минимальная стоимость оборудования также установлена на уровне от 0,5 млн рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика