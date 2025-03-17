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Posted 17 марта, 03:34

Published 17 марта, 03:34

Modified 17 марта, 03:36

Updated 17 марта, 03:36

Лихачу на BMW в Нижнем Тагиле грозит штраф за езду по встречной полосе на Вагонке

Лихачу на BMW в Нижнем Тагиле грозит штраф за езду по встречной полосе на Вагонке

17 марта 2025, 03:34
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле водитель автомобиля BMW грубо нарушил ПДД на Ленинградском проспекте.

Сообщается, что автомобилист проехал по встречной полосе, рассказали Telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил» в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

В связи с этим в городском ГИБДД начали проверку. Водителю грозит штраф за данное нарушение в размере 7500 рублей, а также его могут лишить прав на вождение от четырех до шести месяцев.

Напомним, в Арамиле задержали 16-летнего молодого человека, который возвращался из Екатеринбурга на автомобиле, не имея водительских прав.

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