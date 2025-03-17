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Posted 17 марта, 05:51

Published 17 марта, 05:51

Modified 17 марта, 05:53

Updated 17 марта, 05:53

Названы самые популярные имена для младенцев в Свердловской области

Названы самые популярные имена для младенцев в Свердловской области

17 марта 2025, 05:51
Фото: Изображение Midjourney.
Стало известно, какие имена для недавно родившихся детей в Свердловской области стали самыми распространенными в 2025 году.

Так, свердловчане особенно часто решают дать своим детям имена София и Михаил. Ими назвали 135 младенцев женского пола и 161 младенца мужского пола. Информацию об этом сообщили в свердловском ЗАГСе.

Кроме того, мальчикам нередко дают такие имена, как Александр, Тимофей, Лев, а девочки чаще всего становятся Аннами, Викториями и Евами.

Напомним, в конце февраля — начале марта текущего года в уральском регионе родилось более 660 детей. При этом мальчиков на свет появилось больше, чем девочек.

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