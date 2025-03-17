Названы самые популярные имена для младенцев в Свердловской области

Posted 17 марта, 05:51
Published 17 марта, 05:51
Modified 17 марта, 05:53
Updated 17 марта, 05:53
Так, свердловчане особенно часто решают дать своим детям имена София и Михаил. Ими назвали 135 младенцев женского пола и 161 младенца мужского пола. Информацию об этом сообщили в свердловском ЗАГСе.
Кроме того, мальчикам нередко дают такие имена, как Александр, Тимофей, Лев, а девочки чаще всего становятся Аннами, Викториями и Евами.
Напомним, в конце февраля — начале марта текущего года в уральском регионе родилось более 660 детей. При этом мальчиков на свет появилось больше, чем девочек.