ПСБ отменил комиссию за эквайринг для новых клиентов

*Комиссия по торговому эквайрингу в рамках акции «Эквайринг за наш счет» — от 0% до 1,9% в зависимости от сферы деятельности и оборота по терминалу в месяц. Со дня установки первого терминала и в течение 2 календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором произошла установка первого терминала клиенту (далее — Акционный период), комиссия не взимается при обороте до 500 тыс. руб. в месяц по каждому терминалу. При превышении оборота 500 тыс. руб. в месяц взимается комиссия 1,5% с суммы превышения. После окончания действия Акционного периода взимается комиссия от 1% до 1,9% при обороте до 600 тыс. руб. в месяц в зависимости от сферы деятельности клиента, указанной на сайте psbank.ru. При превышении оборота 600 тыс. руб. в месяц взимается комиссия 1,9% с суммы превышения вне зависимости от сферы деятельности. Дополнительно ежемесячно взимается плата 1290 руб. при обороте до 100 тыс. рублей за предыдущий месяц (за исключением первого календарного месяца после окончания действия Акционного периода). Комиссия взимается банком ежедневно из общей суммы, подлежащей перечислению в пользу клиента.