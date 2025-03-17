Пьяная женщина с ножом угрожала директору школы убийством в Белоярском

Posted 17 марта, 09:05
Published 17 марта, 09:05
Modified 17 марта, 09:07
Updated 17 марта, 09:07
Инцидент случился 3 декабря 2024 года. Женщина в нетрезвом состоянии прошла с ножом в учебное учреждение. Незадолго до этого она была в гостях у знакомых. В какой-то момент из школы вернулась их дочь. У нее были накрашены губы.
Тогда женщина решила, что в отношении учеников совершаются противоправные действия в школе и отправилась туда, захватив с собой нож. Она прошла мимо охраны и зашла в кабинет директора, где у нее случился конфликт с руководителем. Женщина пыталась напугать директора и замахнулась ножом.
Также свердловчанка угрожала убийством, что директор восприняла всерьез. Директору помог выйти мужчина, который ожидал в приемной. После этого женщина покинула школу, оставив нож на стойке вахтера. Ее задержала полиция.
Вину в случившемся женщина признала и принесла извинения.
В результате женщина получила 11 месяцев лишения свободы, но наказание было заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% заработка в доход государства.
После этой ситуации прокуратура также проверила и школу на предмет безопасности. Были выявлены нарушения, а потому директора привлекли к дисциплинарной ответственности. Также из-за нарушений пропускного режима директор получила штраф в 30 тысяч рублей.