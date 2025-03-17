Пьяная женщина с ножом угрожала директору школы убийством в Белоярском

Тогда женщина решила, что в отношении учеников совершаются противоправные действия в школе и отправилась туда, захватив с собой нож. Она прошла мимо охраны и зашла в кабинет директора, где у нее случился конфликт с руководителем. Женщина пыталась напугать директора и замахнулась ножом.