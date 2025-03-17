Студентов УрФУ в Екатеринбурге эвакуировали из-за бесхозного чемодана

Posted 17 марта, 08:25
Published 17 марта, 08:25
Modified 17 марта, 08:27
Updated 17 марта, 08:27
Известно, что причиной эвакуации стал неизвестный чемодан, который кто-то оставил в здании. Студентов вывели во внутренний сквер, рассказали в пресс-службе университета.
Вскоре выяснилось, что чемодан не представляет опасности. После этого в учебном учреждении возобновились занятия.
Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге были эвакуированы сотрудники и посетители ТЦ «Стрелка» из-за подозрительного предмета.