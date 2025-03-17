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Posted 17 марта, 08:25

Published 17 марта, 08:25

Modified 17 марта, 08:27

Updated 17 марта, 08:27

Студентов УрФУ в Екатеринбурге эвакуировали из-за бесхозного чемодана

Студентов УрФУ в Екатеринбурге эвакуировали из-за бесхозного чемодана

17 марта 2025, 08:25
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге прошла массовая эвакуация студентов УрФУ на проспекте Ленина. Инцидент произошел 17 марта 2025 года.

Известно, что причиной эвакуации стал неизвестный чемодан, который кто-то оставил в здании. Студентов вывели во внутренний сквер, рассказали в пресс-службе университета.

Вскоре выяснилось, что чемодан не представляет опасности. После этого в учебном учреждении возобновились занятия.

Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге были эвакуированы сотрудники и посетители ТЦ «Стрелка» из-за подозрительного предмета.

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