tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта, 07:59

Published 17 марта, 07:59

Modified 17 марта, 08:01

Updated 17 марта, 08:01

Свердловчанин — автор запрещенного в России Telegram-канала обвиняется в терроризме

Свердловчанин — автор запрещенного в России Telegram-канала обвиняется в терроризме

17 марта 2025, 07:59
Фото: 1MI.
Администратор запрещенного Telegram-канала «Уральская республика» обвинен в терроризме.

Павел Свеженцев и еще один фигурант обвиняются в содействии террористической деятельности. Дело уже поступило в суд.

Интересно отметить, что название канала отсылает к проекту «Уральской республики» 1993 года, предложенному Эдуардом Росселем и впоследствии распущенному Борисом Ельциным. Сейчас, по мнению юристов, даже демонстрация флага той «Уральской республики» может расцениваться как призыв к сепаратизму, пишет «Свет Екатеринбург».

*движение «Уральская республика» признано террористической организацией и запрещено в России.

Ранее сообщалось, что 20-летнего мужчину из Нижнего Тагила внесли в список террористов и экстремистов.

Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Терроризм#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика