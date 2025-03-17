Свердловчанин — автор запрещенного в России Telegram-канала обвиняется в терроризме

Posted 17 марта, 07:59
Published 17 марта, 07:59
Modified 17 марта, 08:01
Updated 17 марта, 08:01
Павел Свеженцев и еще один фигурант обвиняются в содействии террористической деятельности. Дело уже поступило в суд.
Интересно отметить, что название канала отсылает к проекту «Уральской республики» 1993 года, предложенному Эдуардом Росселем и впоследствии распущенному Борисом Ельциным. Сейчас, по мнению юристов, даже демонстрация флага той «Уральской республики» может расцениваться как призыв к сепаратизму, пишет «Свет Екатеринбург».
*движение «Уральская республика» признано террористической организацией и запрещено в России.
Ранее сообщалось, что 20-летнего мужчину из Нижнего Тагила внесли в список террористов и экстремистов.