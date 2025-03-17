Свердловчанин — автор запрещенного в России Telegram-канала обвиняется в терроризме

Интересно отметить, что название канала отсылает к проекту «Уральской республики» 1993 года, предложенному Эдуардом Росселем и впоследствии распущенному Борисом Ельциным. Сейчас, по мнению юристов, даже демонстрация флага той «Уральской республики» может расцениваться как призыв к сепаратизму, пишет «Свет Екатеринбург».