В Нижнем Тагиле простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Климовым

Posted 17 марта, 09:09
Published 17 марта, 09:09
Modified 17 марта, 09:11
Updated 17 марта, 09:11
Алексей Климов, сотрудник Уралвагонзавода и боец 137-й штурмовой бригады, добровольно отправился на фронт в мае 2023 года. Весной прошлого года он погиб при выполнении важного боевого задания, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».
Он был заботливым семьянином, любил жизнь и спорт. У него остались жена, дети и внучка. Память о его мужестве и самоотверженности увековечена в сердцах родных, коллег и всех тагильчан.
Проститься с героем все желающие смогут 18 марта в 12 часов 30 минут в «Реквием».