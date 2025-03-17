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Posted 17 марта, 09:09

Published 17 марта, 09:09

Modified 17 марта, 09:11

Updated 17 марта, 09:11

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Климовым

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Климовым

17 марта 2025, 09:09
Фото: Изображение Midjourney.
18 марта в Нижнем Тагиле состоится церемония прощания с Алексеем Леонидовичем Климовым, погибшим в марте 2024 года в Ясиноватском районе во время боевых действий.

Алексей Климов, сотрудник Уралвагонзавода и боец 137-й штурмовой бригады, добровольно отправился на фронт в мае 2023 года. Весной прошлого года он погиб при выполнении важного боевого задания, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Он был заботливым семьянином, любил жизнь и спорт. У него остались жена, дети и внучка. Память о его мужестве и самоотверженности увековечена в сердцах родных, коллег и всех тагильчан.

Проститься с героем все желающие смогут 18 марта в 12 часов 30 минут в «Реквием».

Фото: Реквием

Ранее в Нижнем Тагиле простились с сотрудником похоронного бюро.

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