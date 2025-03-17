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Posted 17 марта, 09:59

Published 17 марта, 09:59

Modified 17 марта, 10:01

Updated 17 марта, 10:01

Водитель грузовика влетел в ограждение на Пермском тракте

Водитель грузовика влетел в ограждение на Пермском тракте

17 марта 2025, 09:59
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Водитель автомобиля с полуприцепом попал в аварию на Пермском тракте 17 марта 2025 года.

Водитель ехал на небезопасной скорости и в какой-то момент въехал в металлический забор. После этого машина опрокинулась, а груз выпал на дорогу, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавших в аварии нет. Из-за случившегося транспортное движение было временно ограничено. Проводится проверка.

Напомним, на трассе под Екатеринбургом столкнулись автомобиль и автобус. В ДТП пострадал водитель легкового транспорта.

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