Водитель грузовика влетел в ограждение на Пермском тракте

Posted 17 марта, 09:59
Published 17 марта, 09:59
Modified 17 марта, 10:01
Updated 17 марта, 10:01
Водитель ехал на небезопасной скорости и в какой-то момент въехал в металлический забор. После этого машина опрокинулась, а груз выпал на дорогу, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавших в аварии нет. Из-за случившегося транспортное движение было временно ограничено. Проводится проверка.
Напомним, на трассе под Екатеринбургом столкнулись автомобиль и автобус. В ДТП пострадал водитель легкового транспорта.