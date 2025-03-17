«Всё решает случай \Пушкин»: премьера в Новом Молодёжном театре

В «Графе Нулине» — поэзия, скучающая хозяйка, перевернувшаяся карета, нежданный гость граф Нулин, который не прочь пофлиртовать с хозяйкой… А дальше — повесть «Метель», где реализм перемешан с пушкинской иронией к процветавшему тогда романтизму, где стихия переплетает пути Марьи и Бурмина. И, по нарастающей, «Барышня-крестьянка», где юная Бетси хочет привлечь внимание барина- красавца переодевшись, перевоплотившись в крестьянку. И тут в классический водоворот событий вливаются ритмы хип-хопа: герои 19 века танцуют под современные мелодии.