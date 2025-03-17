«Всё решает случай \Пушкин»: премьера в Новом Молодёжном театре

Posted 17 марта, 01:50
Published 17 марта, 01:50
Modified 17 марта, 01:52
Updated 17 марта, 01:52
А что же Новый Молодёжный? В театре внесли в постановку долю нового, определили жанр спектакля как «иронические сплетни».
Широко известные, новаторские для своего времени произведения А. С. Пушкина выбрала для своей дипломной работы студентка Российского государственного института сценических искусств, режиссёр — постановщик спектакля Ксения Шапошникова: «Я сразу решила, что вот эти три произведения можно соединить. Пушкин-это не только поэзия, но и проза, ирония…».
В «Графе Нулине» — поэзия, скучающая хозяйка, перевернувшаяся карета, нежданный гость граф Нулин, который не прочь пофлиртовать с хозяйкой… А дальше — повесть «Метель», где реализм перемешан с пушкинской иронией к процветавшему тогда романтизму, где стихия переплетает пути Марьи и Бурмина. И, по нарастающей, «Барышня-крестьянка», где юная Бетси хочет привлечь внимание барина- красавца переодевшись, перевоплотившись в крестьянку. И тут в классический водоворот событий вливаются ритмы хип-хопа: герои 19 века танцуют под современные мелодии.
Судя по аплодисментам, доброй реакции зала, такая попытка «осовременивания» классики, да и сам спектакль зрителям понравились. Несомненно, дипломную работу Ксении Шапошниковой можно назвать удачной. Тем более, что поставили спектакль в кратчайшие сроки, режиссёру приходилось ездить из Санкт-Петербурга в Нижний Тагил.
Это была непростая работа. Но в Нижнем Тагиле отзывчивые люди, готовые всегда помочь. Мне тяжело расставаться, буду скучать по театру и его актёрам, — призналась Ксения Шапошникова.
А что же шесть актёров, занятых в спектакле? Они блеснули во всей красе, хотя им, конечно, было непросто перевоплощаться, играть каждому по несколько ролей, — разных и по возрасту, и по типажу-, в одном спектакле. Так, Валерия Рыкова сыграла Парашу, служанку, Лизу Муромскую, Елена Агеева-Марью Гавриловну, Настю, служанку, Евгений Максимов- графа Нулина, Гаврилу Гавриловича, Григория Ивановича Муромского, Евгений Новосёлов-Пикара, Владимира, Алексея Берестова, Илья Власов-барина, Бурмина, Ивана Петровича Берестова, Илона Власова-Наталью Павловну, Прасковью Петровну, старушку.
Спасибо актёрам, которые играли искренне, от души, сумели перевоплотиться в героев 19 века, передать красоту нетленных пушкинских творений!