Житель Екатеринбурга таскал ребенка по двору из-за попавшего в его машину снежка

Мальчик шел с друзьями мимо двора на проспекте Победы. Они стали играть в снежки. Один из детей метил в мальчика, ребенок уклонился, а снежок попал в машину, пишет Ура.ру со ссылкой на маму мальчика. Дети разбежались, но сын женщины остался. Он стоял спиной к машине. Из нее вышел мужчина, схватил за куртку и стал таскать по двору. По словам мамы ребенка, водитель понимал, что ее сын не бросал снежка, но держал как свидетеля.