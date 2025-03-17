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Posted 17 марта, 10:37

Published 17 марта, 10:37

Modified 17 марта, 10:39

Updated 17 марта, 10:39

Житель Екатеринбурга таскал ребенка по двору из-за попавшего в его машину снежка

Житель Екатеринбурга таскал ребенка по двору из-за попавшего в его машину снежка

17 марта 2025, 10:37
Фото: 1MI.
Житель Екатеринбурга таскал ребенка за куртку по двору, удерживал силой и пытался затолкать к себе в машину. Причиной стало то, что дети попали снежком в его автомобиль.

Мальчик шел с друзьями мимо двора на проспекте Победы. Они стали играть в снежки. Один из детей метил в мальчика, ребенок уклонился, а снежок попал в машину, пишет Ура.ру со ссылкой на маму мальчика. Дети разбежались, но сын женщины остался. Он стоял спиной к машине. Из нее вышел мужчина, схватил за куртку и стал таскать по двору. По словам мамы ребенка, водитель понимал, что ее сын не бросал снежка, но держал как свидетеля.

Инцидент был записан на видео. На кадрах видно, как водитель таскает ребенка за куртку. Товарищ, снимавший видео, заявил, что его друга схватили за горло. Мужчина подтащил ребенка к своей «ГАЗели» и потребовал перелезть через ограждение.

В это время сыну позвонил отец. Он ответил и по громкой связи стал разговаривать с мужчиной. После этого родители с ребенком отправились в полицию. Там они встретили агрессора, который писал заявление на детей.

Ранее в Екатеринбурге мужчина был осужден за убийство месячного внука.

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