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Posted 17 марта, 04:52

Published 17 марта, 04:52

Modified 17 марта, 04:54

Updated 17 марта, 04:54

Жительница Серова пожаловалась на разрушение стен в квартире и отсутствие отопления

Жительница Серова пожаловалась на разрушение стен в квартире и отсутствие отопления

17 марта 2025, 04:52
Фото: 1MI.
В Серове местная жительница пожаловалась на некомфортные жилищные условия в своей квартире.

По словам женщины, в некоторых комнатах у нее нет отопления, а стены дома постепенно рушатся, рассказали в пресс-службе регионального СК.

После этого в Следкоме была организована проверка по халатности, а также по оказанию услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

О том, как проходит мероприятие и о его результатах доложит глава местного СК Богдан Францишко председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Напомним, в феврале 2025 года жильцы дома в Каменске-Уральском пожаловались на отсутствие питьевой воды. В связи с этим в СК начали проверку.

В Лесном десятки домов остались без воды и отопления в мороз
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#Елизавета Зиборова#ЧП#СК#Жилищные условия#Отопление#Александр Бастрыкин#Общество#Екатеринбург#Серов#Халатность#Инцидент
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