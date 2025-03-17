Жительница Серова пожаловалась на разрушение стен в квартире и отсутствие отопления

Posted 17 марта, 04:52
Published 17 марта, 04:52
Modified 17 марта, 04:54
Updated 17 марта, 04:54
По словам женщины, в некоторых комнатах у нее нет отопления, а стены дома постепенно рушатся, рассказали в пресс-службе регионального СК.
После этого в Следкоме была организована проверка по халатности, а также по оказанию услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
О том, как проходит мероприятие и о его результатах доложит глава местного СК Богдан Францишко председателю ведомства Александру Бастрыкину.
Напомним, в феврале 2025 года жильцы дома в Каменске-Уральском пожаловались на отсутствие питьевой воды. В связи с этим в СК начали проверку.