Жителям Нижнего Тагила дали инструкцию на случай ухудшения здоровья из-за выбросов

Прокурор также отметил, что в последние годы общее количество выбросов в Нижнем Тагиле уменьшается. Так, в 2021 году в воздух попало 122,5 тысячи тонн, а в 2023 году — 117 тысяч. При этом за 2024 год пока данные еще подсчитываются. Битюков отметил, что в прошлом году ни разу не было зафиксировано экстремальное загрязнение воздуха, когда ПДК вредных веществ превышает отметку в 20 единиц.