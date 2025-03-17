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Posted 17 марта, 10:11

Published 17 марта, 10:11

Modified 17 марта, 10:48

Updated 17 марта, 10:48

Жителям Нижнего Тагила дали инструкцию на случай ухудшения здоровья из-за выбросов

Жителям Нижнего Тагила дали инструкцию на случай ухудшения здоровья из-за выбросов

17 марта 2025, 10:11
Фото: TagilCity.ru.
Жители Нижнего Тагила часто жалуются на ухудшение здоровья из-за выбросов с предприятий. Как правило, это кашель, заложенность носа, рези в глазах. При этом природоохранная прокуратура не получает обращений.

Нижнетагильский природоохранный прокурор Григорий Битюков рассказал, что нужно делать, если ухудшение здоровья житель города связывает именно с выбросами. По его словам, нужно обратиться в поликлинику, чтобы зафиксировать данный факт. Также врачи должны выяснить, связано ли состояние с выбросами. Тогда прокуратура может дать оценку ситуации. Так, если факт ухудшения состояния из-за выбросов подтвердится, то нужно обращаться в ведомство. На данный момент таких фактов не выявлено, пишет ИА «Все Новости».

Прокурор также отметил, что в последние годы общее количество выбросов в Нижнем Тагиле уменьшается. Так, в 2021 году в воздух попало 122,5 тысячи тонн, а в 2023 году — 117 тысяч. При этом за 2024 год пока данные еще подсчитываются. Битюков отметил, что в прошлом году ни разу не было зафиксировано экстремальное загрязнение воздуха, когда ПДК вредных веществ превышает отметку в 20 единиц.

Напомним, 8 марта в Нижнем Тагиле было отмечено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Экология#Воздух#Прокурор#Охрана#Екатеринбург
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