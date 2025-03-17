Жителям Нижнего Тагила дали инструкцию на случай ухудшения здоровья из-за выбросов

Posted 17 марта, 10:11
Published 17 марта, 10:11
Modified 17 марта, 10:48
Updated 17 марта, 10:48
Нижнетагильский природоохранный прокурор Григорий Битюков рассказал, что нужно делать, если ухудшение здоровья житель города связывает именно с выбросами. По его словам, нужно обратиться в поликлинику, чтобы зафиксировать данный факт. Также врачи должны выяснить, связано ли состояние с выбросами. Тогда прокуратура может дать оценку ситуации. Так, если факт ухудшения состояния из-за выбросов подтвердится, то нужно обращаться в ведомство. На данный момент таких фактов не выявлено, пишет ИА «Все Новости».
Прокурор также отметил, что в последние годы общее количество выбросов в Нижнем Тагиле уменьшается. Так, в 2021 году в воздух попало 122,5 тысячи тонн, а в 2023 году — 117 тысяч. При этом за 2024 год пока данные еще подсчитываются. Битюков отметил, что в прошлом году ни разу не было зафиксировано экстремальное загрязнение воздуха, когда ПДК вредных веществ превышает отметку в 20 единиц.
Напомним, 8 марта в Нижнем Тагиле было отмечено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе.