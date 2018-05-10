Инаугурация Президента – первые последствия

Страннейшая ситуация сложилась в славном городе Челябинске. Напомним, он фигурирует в свежем указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» среди не менее прекрасных российских городов, как Красноярск и Братск, Липецк и Магнитогорск, Медногорск и Нижний Тагил.

Уже по перечню городов понятно, что их объединяет – наличие крупных промышленных производств. С одной стороны, это деньги, с другой – экологические проблемы. Нужен баланс, который возможен только при контроле государства за соблюдением экологического законодательства, плюс ужесточение время от времени норм и ограничений, чтобы заводы не экономили на внедрении новейших технологий.





Так вот, Челябинск. Поименный перечень загрязнителей известен всем. Жители уже по запаху могут понять, какой завод сегодня их травит. Но если погуглить по запросу «митинг экология Челябинск», мы не увидим ни одной новости о протестах граждан против предприятий-вонючек, которые отравляют им жизнь и в прямом, и в переносном смысле: плохая экология – это отток активного и образованного населения, снижение деловой активности и много прочих «бонусов» для рядовых граждан. Зато видим митинги против несуществующего завода.





Это из серии страданий домохозяйки: муж лупит нещадно сейчас, а она накрутила бигуди и пошла на митинг против съема соседней квартиры новыми постояльцами – «говорят», там муж скандалист, шумно будет.



Город проблемный, экологических групп и движений тоже достаточно. В принципе, сознательность граждан растет, ибо люди начинают понимать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Один собирает батарейки старые, да и вообще старье, другой сажает деревья, четвертый пытается налепить датчики на трубы заводов, а пятый нарушения все собирает и видео-фиксирует, потом мерзавец-отравитель в отказ уйти не сможет. Все при деле, молодцы. И все эти экологи челябинские такие культурно-интеллигентные, что боятся подтянуть красные труселя и рубануть басом тем, кто ходит на митинги, как на работу, против заезда новых соседей, как бы скандалистов – «Да вы …и, товарищи»!





Почему боятся? Солидарность с братьями по цеху? Но цеха-то разные: одни делом заняты, а другие – по митингам ходят, да фандрайзингом под печать листовок и поездки в столицы собирают (сейчас уже врачи-хирурги проводят консультации через телемосты, а вот побеседовать с другими экологами и партийными деятелями нужно лично, прикатив за собранные грошики в Москву, да). У одних карманы набиты старыми батарейками, датчиками для фиксации нарушений заводов, пакетами для сбора мусора, а у красавцев стоп-гоковцев – желтыми воздушными шариками да флажками – тоже желтыми (кстати, желтый – символ богатства, прям по фен-шую работают ребята, привлекают финансирование). Значит, солидарность отпадает.





Нежелание пачкать руки? Ну, экологи – что с них взять, чистоту любят.





Хотя я склоняюсь к третьей версии. Боятся. Боятся интернет-травли и обвинений. Интернет-группа Стоп ГОКа работает, как хорошо известный под кличкой «взбесившийся принтер» думский созыв – с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед. Оскорбления оппонентов, угрозы, подстрекательства против действующего президента страны… Собственно, это и есть движение Стоп ГОК – интернет-тролли на заработной плате, плюс группа лидеров – пугают наивных людей, а потом собирают деньги «на борьбу с потеплением в устье реки Тамикака».





С ними сложно тягаться, да и нет у большинства ресурсов, чтобы сидеть и строчить ответные комментарии формата «серебряные вилки я не брал». Поэтому большинство экологических движений делали вид, что Стоп ГОКа нет – у него своя, параллельная реальность: не тронь … - не воняет, пардон-бонжур за такие грубости.





Но и дзен-буддиста можно довести, да. Был такой спокойный эколог, на публичных выступлениях всегда уравновешенный, можно за сонного принять по незнанию - «характер нордический», хоть и не блондин с голубыми глазами. Наверное, это не совсем хорошо для общественного деятеля – у нас как-то любят шумных- скандальных, типа Жириновского. Но с помойками парень боролся эффективно, экологическим просвещением детей занимался успешно, так что сам не понял, наверное, как был приглашен в Кремль – на инаугурацию Президента: награда нашла своего героя. Здорово ведь!





Этого Стоп ГОК уже не мог вынести – и вылил на бедного Феликса ушат помоев.





А Феликс что? Феликс только из Кремля, раз. Стоять среди политической элиты страны – это вам не по свалкам бегать, чем он частенько занимается. Плюс День Победы – праздник для любого россиянина, все на подъеме душевном. Психанул парнишка – взял и сказал все, что большинство его действительно братьев по цеху думают о Василии и Стоп ГОКе. Разместил довольно эмоциональный пост в соцсети. Кстати, совсем на него не похоже. Думаем, может, даже после рюмашки в честь Дня Победы – если что, мы без осуждения совсем: в этот день грех не выпить 100 грамм за всех погибших и выживших…

«Друзья, добрый день!

Не хотел омрачать День Победы 9 мая.

Наше экологическое движение получило субсидию Правительства Южного Урала в размере 213 тысяч рублей на проведение эко-уроков. Это те реальные дела, которые мы делаем, поэтому кричать об этом в соцсетях я не видел смысла. Но так как получаем много запросов и мы, и наши волонтеры, решился ответить публично.





Вместе с нами правительственные субсидии были выделены Фонду Карена Далакяна «Спаси меня» на лечение диких животных и птиц, в частный детский лагерь Еланчик» (ПАО «Челябинский трубопрокатный завод») для организации профильной смены «Экополис», в центр детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие» для реализации проекта «Познай себя, природу, Родину». Еще 194,46 тыс. руб. направлено в Ассоциацию волонтеров Южного Урала на участие в российском проекте «Чистые игры».

Мы попали в хорошую компанию – все представленные проекты действительно помогают повышать экологическую грамотность населения, что является залогом изменения отношения к природе и экологии города, или решают конкретные проблемы в Челябинске – деятельность Карена Далакяна вызывает исключительно уважение и желание присоединиться к его работе.





Всего на реализацию проектов экологической направленности выделен 1 млн рублей. Субсидии выделяются ежегодно по программе «Охрана окружающей среды Челябинской области на 2018-2025 годы».





Хорошая тема, согласитесь. Поэтому мы были обескуражены, когда получили публичный отлуп от Василия Московца и его «группы ботподдержки» -

Мы никогда не скрывали, что не поддерживаем стиль работы верхушки Стоп ГОКа, не нацеленный на конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, грубость по отношению к оппонентам и нагнетание истерии там, где можно обсуждать вопросы в спокойном режиме. Комментарии под постом Василия – отдельная тема. Отвечу «ищущим правду», например о «ревизии по отчетности». Это не первые денежные средства, получаемые нашим движением на реализацию своих проектов. Наша гордость – выигранный президентский грант на создание экологической тропы в городском бору Челябинска.

Процедура получения денежных средств и отчетности по их использованию сложная и многоступенчатая: государство достаточно жестко следит за выделяемыми средствами и сама организация должна соответствовать не только правовым, но и смысловым критериям, иметь незапятнанную репутацию.

Финансирование нашей деятельности осуществляется и бизнес-структурами. «Время Че» с 2016 года реализует уникальный для области проект, получивший высокую оценку федерального центра – экологическое просвещение в детских садах. В доступной игровой форме волонтеры объясняют детям, как важно беречь природу, рассказываем о природных достопримечательностях Южного Урала, проводят развивающие занятия, игры и викторины, эко-прогулки. В эколого-просветительском проекте «Время Че» на постоянной основе участвуют 39 детских садов г. Челябинска и 5 детских садов пос. Новосинеглазово. В августе 2017 г. к проекту присоединятся еще 15 детских садов. В 2018 году эко-занятия планируются в детских садах г. Коркино и г. Копейска. Помимо этого, активисты «Время Че» проводят презентации и мастер-классы для сотрудников детских садов эко-уроки в школах и лекции и презентации в высших учебных заведениях. Этот проект стал победителем конкурса грантов «Объединенной металлургической компании» ОМК «Партнерство».





https://vk.com/vremya_chel?w=wall-37469606_29414

https://vk.com/vremya_chel?w=wall-37469606_25749

https://vk.com/vremya_chel?w=wall-37469606_20765





Ни одна частная компания никогда не выделит деньги сомнительной организации, равно как и спросит отчет о выделенных деньгах как говорится «по полной программе». И постами из соцсетей о своей деятельности бизнес-структура не будет удовлетворена – спрашивают конкретные дела. Я попытался выразиться максимально тактично, но, уверен, все поняли.





С одной стороны лидеры Стоп ГОКа должны быть хорошо осведомлены о существующих системах отчетов за «грантовые деньги»: ранее возглавляемый соратником Московца, Талевлиным, фонд «За природу» в течение нескольких лет получал гранты от норвежской организации Белона, а значит регулярно предоставлял и отчеты о потраченных на определенные цели средствах.





С другой стороны, насколько я понимаю, в правовом поле такой структуры или объединения как «Стоп ГОК» просто не существует. Поэтому, наверное, люди и могут безосновательно и без оглядки на последствия «вещать в интернетах». Возможно, поэтому и не представляют, какой это объем работ – подать заявки, выиграть грант, реализовать задуманное, отчитаться по нему.. Регистрация в правовом поле многократно расширяет возможности по взаимодействию с государственными организациями, позволяет ответить на вопрос «кто вы» и является, на мой взгляд, единственным путем для реального решения каких-либо вопросов. Но можно просто «писать в интернетах» и собирать митинги.

У Василия был карт-бланш, о котором не может мечтать ни один общественник-эколог Челябинской области. Звонок Президента Российской Федерации. И он не сумел конвертировать его в максимально полезные проекты для города. Личные амбиции и нежелание налаживать диалог - а я лично видел поведение активистов возглавляемого им движения на многочасовых круглых столах в Общественной палате, сыграли с ним жестокую шутку: политизация движения с совершенно не заинтересованными в решении проблем Челябинской области партиями, распри за власть внутри активистов, подстрекание рядовых участников движения на провокации (призыв прийти на несанкционированный митинг 5 мая?), подача исков от лица пенсионеров, подставившая под встречные иски именно их, а не здоровых мужиков - актив движения. Не знаю, в какой момент произошла смена курса – от экологии до личных интересов, но давайте назовем вещи своими именами.



Мы не увидели радости со стороны актива Стоп ГОКа, что «Время Че» получило субсидию, мы не увидели даже слов поддержки о получении президентского гранта – причем это же деньги, которые идут на развитие нашего же города! Все воспринимается болезненно, через обиды и желание оскорбить – причем «за глаза», в своих соцсетях. Мы не видели поддержки, когда начинали работать с крупными предприятиями-загрязнителями Челябинска – Мечел, ЧЭМК… Ничего из реально реализуемого в городе не вызывает интереса у «экологов» Стоп ГОКа. Странно, да?





Возглавляемое мною движение готово к любым проверкам нашей деятельности, которая является абсолютно прозрачной. И получение государственных грантов (с предварительной проверкой как самого движения, так и продвигаемых им проектов), и включение меня как руководителя движения «Время Че» в состав Общественной палаты Челябинской области и честь быть приглашенным на инаугурацию Президента страны – все это свидетельствует исключительно о работе движения «Время Че» в правовом поле, без каких-либо нарушений российского законодательства.





Мы всегда готовы к взаимодействию со всеми горожанами, которые действительно ориентированы на реализацию реальных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей нашего города, более того – часть наших проектов, таких как недавно вспоминаемых мною эко-патрулях – это проекты, идеи которых принесли с собой волонтеры, идеи, с которыми люди пришли к нам в стремлении что-то сделать для города...». (с)



https://vk.com/vremya_chel?w=wall-37469606_31631

Посмотришь на Феликса – ну совсем не похож на Железного. А ведь первый, кто подтянул наши знаменитые красные труселя, набрал побольше воздуха в легкие и крикнул – «А король-то голый». Челябинские экологи, не дайте теперь забить его пыльными мешками «экологами» Стоп ГОКа: проявите солидарность!



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