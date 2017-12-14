Дорога на Серебрянку. Как свердловские чиновники дурят президента

Недавно министр транспорта Свердловской области доложил о выполнении поручения президента по ремонту дороги в Серебрянку. А 14 декабря на пресс-конференции за эту дорогу Владимира Путина поблагодарил свердловский журналист.

Весной 2018 года талые воды смоют весь щебень завезенный в 2017 году. А то, что не смоет талый снег уничтожат обильные дожди. Так как дорога вновь будет обводнена. Ремонт, который курировал лично губернатор Евгений Куйвашев продержится, по моим оценкам, не дольше двух лет.

Но ничего этого сделано не было. Дорогу обернули в фантик и выдают за сладкую конфету, а внутри это все та же вчерашняя лапша на ушах первых лиц государства.

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