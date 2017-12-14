Дорога на Серебрянку. Как свердловские чиновники дурят президента

Недавно министр транспорта Свердловской области доложил о выполнении поручения президента по ремонту дороги в Серебрянку. А 14 декабря на пресс-конференции за эту дорогу Владимира Путина поблагодарил свердловский журналист. Скажу сразу, ОД «Тагил без ям» не очень пристально следили за процессом ремонта этой дороги. Но и увиденного хватило чтоб понять - чиновники утопили в болотах 270 млн. рублей бюджетных средств и навешали лапши на уши президенту.
Основная проблема дороги в поселок Серебрянка заключается в том, что дорога сильно обводнена. По факту она проходит прямо по десяткам малых водоемов: болотам, речушкам и ручьям. Каждую весну эти водоемы разливаются и смывают все, что дорожники насыпают на дорогу за лето, и превращают её в направление покрытое грязью и глиной.
В 2017 году на ремонт дороги было потрачено 270 млн. рублей из областного бюджета. На эти деньги была очищена от леса полоса отвода, завезен и уплотнен скальный бут, проведена расклинцовка щебнем и обустроены обочины и неглубокие кюветы. Также дорожники проложили под дорогой водопропускные трубы и восстановили один мост.
Весной 2018 года талые воды смоют весь щебень завезенный в 2017 году. А то, что не смоет талый снег уничтожат обильные дожди. Так как дорога вновь будет обводнена. Ремонт, который курировал лично губернатор Евгений Куйвашев продержится, по моим оценкам, не дольше двух лет.
Для того чтоб провести качественный ремонт дороги на Серебрянку, нужно было в первую очередь провести геологоразведку и определить состав почвы на прилегающей к дороге территории. После этого необходимо запроектировать обустройство водозащитных сооружений либо провести комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод. Современные строительные технологии позволяют с минимальными затратами понизить уровень грунтовых вод на 1-3 метра, что позволило бы провести работы по укреплению и обустройству дорожного полотна и обочин и предохранило дорогу от обводнения и появления пучин. Даже сеть скважин при определенных грунтах позволит быстро и сравнительно дешево понизить уровень грунтовых вод.
Но ничего этого сделано не было. Дорогу обернули в фантик и выдают за сладкую конфету, а внутри это все та же вчерашняя лапша на ушах первых лиц государства.
Примечание редакции: 17 декабря 2015 года вопрос о Серебрянке был задан Владимиру Путину также на пресс-конференции в Москве.
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