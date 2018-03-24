Всетагильский потоп, или почему асфальт смывает весной

Каждый год в Нижнем Тагиле весна приходит внезапно. При наступлении устойчивых плюсовых температур снежные завалы на дорогах начинают таять и затапливают городские магистрали. И маленькие ямки на дорожном полотне через пару недель превращаются в кратеры и входы в подземный мир.

Согласно муниципальному контракту, прочистка ливневки должна начинаться с 15 апреля. Но по прогнозу, уже с 1 апреля в Нижнем Тагиле установятся положительные температуры. Дорожники и чиновники уже несколько лет отказываются работать на опережение и выполнять эти работы не по календарю, а по погоде.

«Тагил без ям»,

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