-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
день: -3
вечер: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Всетагильский потоп, или почему асфальт смывает весной

24 марта 2018, 10:50Добавить новость
город,дорога,Нижний Тагил,проверка,ремонт дорог,транспорт,дорожные службы
Каждый год в Нижнем Тагиле весна приходит внезапно. При наступлении устойчивых плюсовых температур снежные завалы на дорогах начинают таять и затапливают городские магистрали. И маленькие ямки на дорожном полотне через пару недель превращаются в кратеры и входы в подземный мир.  Если рассматривать этот процесс с точки зрения физики, то нет ничего удивительного. Днем светит солнышко, столбик термометра поднимается до плюсовых температур, снежные валы таят и дорожное полотно покрывается толщей воды. Вода заполняет мелкие ямы и трещины, а ночью замерзает. Как известно каждому семикласснику, при замерзании вода расширяется и разрывает асфальт. Как итог - недавно отремонтированные дороги становятся каждую весну похожими на дорогой сыр с дырочками. 

Как же этого избежать? А нужно всего лишь, своевременно вскрыть и прочистить ливневые колодцы и водоотводные канавы. 

Согласно муниципальному контракту, прочистка ливневки должна начинаться с 15 апреля. Но по прогнозу, уже с 1 апреля в Нижнем Тагиле установятся положительные температуры. Дорожники и чиновники уже несколько лет отказываются работать на опережение и выполнять эти работы не по календарю, а по погоде. 

Как председатель ОД «Тагил без ям», я неоднократно просил дорожников и городских чиновников приступать к расчистке водоотводных сооружений с конца марта, чтоб сохранить дороги и не создавать наледь на проезжей части. Пока чиновники глухи к моим просьбам. Возможно, данную статью прочтет достаточно ответственный и влиятельный человек, и он сможет объяснить тагильским чиновникам, что дороги нужно беречь. Ведь они сделаны на народные деньги!

Информация, опубликованная на TagilCity.ru в рубрике «5 колонка», является личным мнением автора и может не совпадать с позицией Редакции.
© Никита Чапурин
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Невьянский переулок в Нижнем Тагиле будет оборудован новыми дорожными знаками (ФОТО)
6 февраля, 16:10
3 1
8 000 тонн снега было вывезено за неделю с улиц Нижнего Тагила (ВИДЕО)
26 января, 14:30
1 2
Движение на переезде в поселке Старатель будет ограничено в Нижнем Тагиле 26 января
19 января, 08:30
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 38
Сейчас на сайте 2337 гостей и 9 пользователей
Подписаться на новости