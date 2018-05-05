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Родители учеников нижнетагильской школы №58 и ГИБДД напомнили детям ПДД (ФОТО)

5 мая 2018, 10:00Добавить новость
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Сотрудники ГИБДД вместе с родителями учащихся нижнетагильской школы №58 утром 4 мая провели патруль близ образовательного учреждения, направленный на привлечение внимания взрослых и детей к опасной обстановке на дорогах.

Сотрудники ГИБДД совместно с родителями провели патруль близ одной из школ. Они напомнили детям о необходимости быть бдительными на дороге и соблюдать ПДД. Дети ориентируются на своих родителей, а значит, те должны быть для них примером и не нарушать ПДД.

Активисты вместе с правоохранителями пообщались с родителями учащихся о безопасном маршруте «Дом-школа-дом», проверили знание ситуаций «Дорожные ловушки». Нарушителям рассказали, как правильно переходить дорогу. Всем раздали «Памятку пешехода», сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.

Подобные рейды будут продолжаться, тем более, они как никогда актуальны во время летних каникул, когда дети много времени проводят на улице.


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Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

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