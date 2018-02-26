-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
утро: -14
день: -9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.43 + 0.06
EUR 68.88 - 0.03
Автомобильный Нижний Тагил

Движение автобусов может быть закрыто из-за гололеда в Горноуральске (ФОТО)

1 января 1970, 05:33Добавить новость
авто,автопроисшествия,администрация,ГИБДД,тагил без ям,Горноуральский округ,родник,наледь

В дорожном надзоре Нижнего Тагила составят протокол о временном закрытии движения автобусов на въезде в Новоуральск. В этом месте из-за родника затопило проезжую часть и движение транспорта затруднено.

Дорогу начало подтапливать еще в середине февраля, однако дорожные службы до сих пор устраняют гололед. Техника выезжает на место два раза в день.

Не смог я получить внятных комментариев от администрации Горноуральского ГО по поводу того, когда последствия подтопления будут устранены и какие меры принимаются для устранения. Фактически администрация только убирает последствия. И, судя по фото, делает это не очень хорошо, -- говорит руководитель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

 

На данном участке дорожники установили предупредительные знаки, но сделано это, по словам общественника, с нарушениями.

На одной стойке установлено четыре знака. Друг от друга знаки установлены слишком близко, то есть нет заблаговременного предупреждения об опасном участке, -- говорит Чапурин.

 

В дорожном надзоре, по сведениям активиста, сейчас готовятся составлять протокол о временном закрытии движения автобусов на данном участке.

авто,автопроисшествия,администрация,ГИБДД,тагил без ям,Горноуральский округ,родник,наледьавто,автопроисшествия,администрация,ГИБДД,тагил без ям,Горноуральский округ,родник,наледь

Фото: ОД «Тагил без ям»

Ранее местные жители утверждали, что причиной подтопления стала коммунальная авария. Позже выяснилось, что дорогу затопила вода из родника.

На снимках, сделанных общественниками, видно, что, проезжая часть убрана плохо. Глыбы льда и снега лежат рядом с трассой, а на самой дороге осталась значительная часть льда. При таянии снега вода от убранной наледи снова может затопить дорогу.

Проблема многолетняя. Она не решается. На месте администрации я бы давно загнал туда экскаваторы, выкопал бы нормальные дренажные каналы, которые бы отводили воду, -- заключает Никита Чапурин.

 

авто,автопроисшествия,администрация,ГИБДД,тагил без ям,Горноуральский округ,родник,наледь

Фото: ОД «Тагил без ям»

© Лев Истомин, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Полиция не ищет: вещи погибшей пенсионерки пропали с места ДТП под Нижним Тагилом
27 февраля, 18:45
3 6
16 грубых нарушений выявлено на дорогах Нижнего Тагила во время праздничных выходных
27 февраля, 07:00
3 0
«Шумовые полосы» на дороге под Нижним Тагилом сделаны с нарушением стандартов (ФОТО)
26 февраля, 18:15
16 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 216
Подписаться на новости