Движение автобусов может быть закрыто из-за гололеда в Горноуральске (ФОТО)

В дорожном надзоре Нижнего Тагила составят протокол о временном закрытии движения автобусов на въезде в Новоуральск. В этом месте из-за родника затопило проезжую часть и движение транспорта затруднено.

Дорогу начало подтапливать еще в середине февраля, однако дорожные службы до сих пор устраняют гололед. Техника выезжает на место два раза в день.





Не смог я получить внятных комментариев от администрации Горноуральского ГО по поводу того, когда последствия подтопления будут устранены и какие меры принимаются для устранения. Фактически администрация только убирает последствия. И, судя по фото, делает это не очень хорошо, -- говорит руководитель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

На данном участке дорожники установили предупредительные знаки, но сделано это, по словам общественника, с нарушениями.





На одной стойке установлено четыре знака. Друг от друга знаки установлены слишком близко, то есть нет заблаговременного предупреждения об опасном участке, -- говорит Чапурин.

В дорожном надзоре, по сведениям активиста, сейчас готовятся составлять протокол о временном закрытии движения автобусов на данном участке.





Фото: ОД «Тагил без ям»





Ранее местные жители утверждали, что причиной подтопления стала коммунальная авария. Позже выяснилось, что дорогу затопила вода из родника.





На снимках, сделанных общественниками, видно, что, проезжая часть убрана плохо. Глыбы льда и снега лежат рядом с трассой, а на самой дороге осталась значительная часть льда. При таянии снега вода от убранной наледи снова может затопить дорогу.





Проблема многолетняя. Она не решается. На месте администрации я бы давно загнал туда экскаваторы, выкопал бы нормальные дренажные каналы, которые бы отводили воду, -- заключает Никита Чапурин.

Фото: ОД «Тагил без ям»