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Автомобильный Нижний Тагил

Проезд большегрузов в Евстюниху закрыт с 26 февраля

1 марта 2018, 23:05Добавить новость
дорога,Свердловская область,транспорт,Евстюниха,запрет грузовикам,запрет,фура,грузовые автомобили
Взъезд большегрузов на территорию посёлка Евстюниха был закрыт в начале недели. Однако находчивых шофёров запрещающие знаки не останавливают. Они даже предложили жителям посёлка деньги за право проезда по улицам.

В феврале 2018 года жители Евстюнихи обратились в СМИ с жалобой на водителей большегрузов. Шофёры грузовых фур, чтобы не платить за перевес груза, объезжали пункт весового контроля по территории поселка.

С 26 февраля проезд большегрузов по территории посёлка был закрыт. На улице Лайская установили ограничительные знаки для фур. По сообщениям «Тагил-ТВ», шофёров наличие знаков не смутило. Грузовые автомобили по-прежнему едут через посёлок.

Некоторые водители даже предложили местным жителям плату за право проезда по улицам.

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