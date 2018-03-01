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Автомобильный Нижний Тагил

«Тагильскому трамваю» исполнился 81 год (ВИДЕО)

1 марта 2018, 20:00Добавить новость
безопасность,город,Нижний Тагил,транспорт,тагильский трамвай,день рождения,трамвай,трамваи

Популярный городской общественный транспорт 81 год служит Нижнему Тагилу. Сейчас трамваи не только перевозят пассажиров — в них играют свадьбы, проводят экскурсии и снимают клипы.

История «Тагильского трамвая» начиналась с 11 прицепных и моторных вагонов, которые пришли в депо на Красном Камне. Первый трамвай вышел в рейс 28 февраля 1937 года по маршруту Красный Камень - Центр - Ж/д вокзал.

За последние несколько лет подвижной состав трамвайного парка был обновлен: в 2014 году были приобретены 20 вагонов, в 2017 — еще 30 вагонов Уралтрансмаша. Современный компьютеризированный транспорт помогает легко выявить неисправности, a поездки в нем безопасны и комфортны. Ежедневно на магистрали в 110 км курсируют 50 трамваев в будние дни и 30 — в выходные.

В тагильских трамваях играют свадьбы, проводят экскурсии и даже снимают клипы, как это сделала рок-группа «Обычный человек», передает «Тагил-ТВ».

Видео «Тагил-ТВ»
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Расписание движения трамваев

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