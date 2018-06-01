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Автомобильный Нижний Тагил

Выплата по ОСАГО при оформлении европротокола выросла вдвое в России

1 июня 2018, 11:40Добавить новость
ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,Россия,транспорт,Европротокол,ОСАГО
С 1 июня в России выплаты по полису ОСАГО при оформлении аварии без участия сотрудников дорожной полиции или европротоколу возрастают до 100 тысяч рублей.

Соответствующий закон вступил в силу в первый день лета. Документ подразумевает самостоятельное оформление аварии, даже если у участников есть разногласия.

Чтобы правильно оформить европротокол, нужно зафиксировать автомобили, повреждения, место аварии и столкновение при помощи видеорегистратора с ГЛОНАСС или приложения в телефоне, через которое подтверждается действительность полисов ОСАГО. В случае, если техническая возможность зафиксировать аварию отсутствует, следует всё-таки вызывать сотрудников ГИБДД.

Другие условия европротокола не изменяются: две пострадавшие машины, нет травмированных, нет причинённого вреда имуществу, помимо авто. В ЦБ РФ отметили, что порядка 30% аварий в России оформляются по европротоколу. В 2017 году сумма выплат по бланку составила 7,68 миллиардов рублей, передаёт ТАСС.

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