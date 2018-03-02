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710 парковочных мест запланированы в мкр Александровский-2 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 марта 2018, 23:14Добавить новость
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В микрорайоне Александровский-2 в Нижнем Тагиле запланировано 710 парковочных мест. Парковки будут располагаться по внешнему периметру жилых групп, не затрагивая внутреннее пространство дворов.

Микрорайон Александровский-2 расположится на пересечении 2 магистралей общегородского значения – Октябрьский и Уральский проспекты. С запада он будет граничить с крупными комплексами общественного назначения – «Лента», спортивный комплекс «Президентский» и крупный медицинский комплекс. 


Администрации Нижнего Тагила был предложен проект по организации парковок в этом микрорайоне. По словам специалистов, в проекте предусмотрено полное обеспечение жителей местами для хранения транспорта, при этом во дворах жилой застройки сохранятся максимальные возможности для жителей.

Так, внутреннее пространство дворов будет занято детскими площадками и местами для отдыха, которые будут объединены внутренними проходами и пешеходными переходами по всей территории района. Внешний периметр каждой жилой группы планируется отдать под парковки. Кроме того, подземное пространство дворов также будет оборудовано под автопарковки.

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