710 парковочных мест запланированы в мкр Александровский-2 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Микрорайон Александровский-2 расположится на пересечении 2 магистралей общегородского значения – Октябрьский и Уральский проспекты. С запада он будет граничить с крупными комплексами общественного назначения – «Лента», спортивный комплекс «Президентский» и крупный медицинский комплекс.



Администрации Нижнего Тагила был предложен проект по организации парковок в этом микрорайоне. По словам специалистов, в проекте предусмотрено полное обеспечение жителей местами для хранения транспорта, при этом во дворах жилой застройки сохранятся максимальные возможности для жителей.



Так, внутреннее пространство дворов будет занято детскими площадками и местами для отдыха, которые будут объединены внутренними проходами и пешеходными переходами по всей территории района. Внешний периметр каждой жилой группы планируется отдать под парковки. Кроме того, подземное пространство дворов также будет оборудовано под автопарковки.











