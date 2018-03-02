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Автомобильный Нижний Тагил

Мэрия просит освобождать улицы от машин на время ночной уборки снега в Нижнем Тагиле

2 марта 2018, 07:30Добавить новость
авто,администрация,город,дорога,Нижний Тагил,Свердловская область,транспорт,уборка снега
В Нижнем Тагиле из-за обильного снегопада день и ночь спецслужбы заняты уборкой снега с дорог. Мэрия Нижнего Тагила обращается к горожанам с просьбой освобождать улицы в центре города для качественной уборки проезжей части.

В период с 1 по 6 марта на городских дорогах производится уборка снега.

Так, с 23:00 до 6:00 утра тагильчанам не следует оставлять автомобили на следующих улицах:

 

  • Садовая
  • Заводская
  • Горошникова
  • проспект Строителей
  • проспект Мира
  • Октябрьской революции
  • проспект Ленина
  • Первомайская
  • Серова
  • Газетная
  • Вязовская
  • Красноармейская.
 
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