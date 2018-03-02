Мэрия просит освобождать улицы от машин на время ночной уборки снега в Нижнем Тагиле

В период с 1 по 6 марта на городских дорогах производится уборка снега.



Так, с 23:00 до 6:00 утра тагильчанам не следует оставлять автомобили на следующих улицах:

Садовая

Заводская

Горошникова

проспект Строителей

проспект Мира

Октябрьской революции

проспект Ленина

Первомайская

Серова

Газетная

Вязовская

Красноармейская.