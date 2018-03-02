Мэрия просит освобождать улицы от машин на время ночной уборки снега в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из-за обильного снегопада день и ночь спецслужбы заняты уборкой снега с дорог. Мэрия Нижнего Тагила обращается к горожанам с просьбой освобождать улицы в центре города для качественной уборки проезжей части.
В период с 1 по 6 марта на городских дорогах производится уборка снега.
Так, с 23:00 до 6:00 утра тагильчанам не следует оставлять автомобили на следующих улицах:
- Садовая
- Заводская
- Горошникова
- проспект Строителей
- проспект Мира
- Октябрьской революции
- проспект Ленина
- Первомайская
- Серова
- Газетная
- Вязовская
- Красноармейская.