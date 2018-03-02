Скорая с роженицей в салоне и легковушка столкнулись в Екатеринбурге (ФОТО)

Днем 2 марта на улице Восточной в Екатеринбурге легковушка врезалась в машину скорой помощи, которая везла роженицу в роддом.

Неподалеку от дома № 40 по ул. Восточной в столице Урала случилось ДТП: легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи, которая направлялась в роддом с беременной девушкой в салоне.





Как пояснил очевидец, никто из пассажиров и водителей в ДТП не пострадал. Через некоторое время после происшествия подъехала другая машина скорой, которая все же довезла роженицу в больницу, пишет E1.ru.





Фото: E1.ru