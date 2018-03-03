-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
вечер: -7
ночь: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.66 + 0.23
EUR 69.47 + 0.59
Автомобильный Нижний Тагил

Житель Екатеринбурга лишился Audi из-за долгов перед банками в 2 млн рублей

3 марта 2018, 12:10Добавить новость
город,Екатеринбург,авто,деньги,закон,транспорт,долг,приставы
Свердловчанин остался без своей Audi A6 из-за задолженности перед банками в 2 миллиона рублей.

Из заработной платы жителя Екатеринбурга приставы ежемесячно высчитывали по 16 тыс. рублей, которые уходили в счет оплаты задолженностей перед банками, но после увольнения 49-летний мужчина прекратил выплачивать долг.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении должника в праве выезда за пределы России и взыскании с должника в пользу бюджета исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга, -- добавили в пресс-службе УФССП.


Позднее до госслужащих дошли сведения о том, что неплательщик владеет автомобилем бизнес-класса. По собственному желанию отдать авто должник не согласился и попробовал избежать последствий задолженности.


Тогда приставы вызвали охрану, предназначенную для экстренного реагирования на ЧС, и только после этого беглец отдал машину, которую затем эвакуировали. Если мужчина не оплатит долги, то его Audi уйдет на торги, пишет E1.ru.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Штрафы за парковку на газонах отменены в Свердловской области по решению облсуда
16 февраля, 20:40
3 4
Сбитый иномаркой на светофоре 7-летний екатеринбуржец умер в больнице (ВИДЕО)
14 февраля, 09:00
0 12
Первые штрафы за парковку на газоне выписаны в Екатеринбурге (ФОТО)
4 декабря 2017, 09:30
5 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 50
Подписаться на новости