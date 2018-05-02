162 пьяных водителя были пойманы ГИБДД Свердловской области в течение 2 дней

В момент задержания некоторые правонарушители пытались сбежать от сотрудников правоохранительных органов, а некоторые из владельцев управляли транспортным средством в момент, когда в нём находились маленькие дети.



Например, в одном случае водителя задержали после того, как из окна автомобиля вылетела пустая бутылка из-под пива. За рулём находилась женщина, уверявшая, что выпила только для того, чтобы отдохнуть после работы на приусадебном участке. Помимо водителя, в салоне были её дочь и грудной ребёнок. Виновница была отстранена от участия в управлении машиной, транспортное средство доставили на штрафстоянку. Другая любительница выпить за рулём покрыла сотрудников ДПС матом в момент, когда они оформляли протокол.



18-летний водитель из Дягтерска устроил погоню с полицией. Кроме того, что он находился в состоянии опьянения, у него отсутствовало водительское удостоверение. 22-летний водитель из Ирбита тоже попытался уехать от ГИБДД, а после задержания отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщает E1.ru.



Сотрудники дорожной полиции напоминают гражданам Свердловской области о необходимости соблюдения ПДД и об ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.