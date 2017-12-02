Пенсионер из Нижнего Тагила отсудил деньги у автосервиса за неоригинальные детали

Весной 2017 года пенсионер из Нижнего Тагила обратился в один из автосервисов Дзержинского района для замены нескольких деталей.



После выполнения работ мужчина обнаружил, что механики установили дешёвые аналоги вместо оригинальных деталей. На просьбу предоставить сертификаты подлинности на автодетали он получил отказ.



Так как руководство сервиса отказалось признавать свою вину и возвращать деньги, пенсионер обратился в прокуратуру. В ходе расследования было установлено, что детали действительно не были оригинальными. Пенсионер обратился в суд.



30 ноября мировой суд рассмотрел материалы дела и обязал автосервис вернуть пенсионеру деньги, выплатить неустойку за нарушение срока выполнения требований потребителя и компенсацию морального вреда, сообщают «Все новости».