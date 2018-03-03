-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
вечер: -7
ночь: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.66 + 0.23
EUR 69.47 + 0.59
Автомобильный Нижний Тагил

Вторая взлётно-посадочная полоса начала принимать самолёты в Кольцово

3 марта 2018, 10:50Добавить новость
город,Екатеринбург,Путин,Свердловская область,транспорт,самолет,самолеты,Кольцово,реконструкция
В аэропорту Екатеринбурга Кольцово начала работу вторая взлётно-посадочная полоса. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта.

2 марта в аэропорту Кольцово была открыта после реконструкции вторая взлётно-посадочная полоса.  Запуск новой ВПП позволит увеличить пропускную способность авиагавани столицы Свердловской области.

В ходе реконструкции взлётно-посадочную полосу удлинили с 3 до 3,5 км. Было установлено современное светосигнальное и метеорологическое оборудование. Это позволит опытным пилотам совершать посадки в самых сложных погодных условиях.

Как сообщает «Уралинформбюро», есть предположения, что запуск второй ВПП связан с визитом президента РФ Владимира Путина, который, предположительно произойдёт в начале следующей недели.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Самолёт из Екатеринбурга в Москву задержался на 9 часов из-за пореза колеса
26 февраля, 09:00
0 3
ГИБДД Свердловской области просит водителей не выезжать на трассы из-за снегопада
28 февраля, 07:00
1 1
ТЮЗ Екатеринбурга разместил госзакупку на приобретение авто стоимостью 1,4 млн рублей
20 февраля, 22:40
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 269
Подписаться на новости